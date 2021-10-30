День автомобилиста 2021: прикольные открытки и поздравления для водителей 31 октября

Фото с сайтов prikols.site, ladiesvenue.ru, file.liga.net, kleo.ru

Традиционно День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье месяца, которое в этом году выпало на 31-е число. Сиб.фм собрал оригинальные картинки, которые могут порадовать всех, кто причастен к вождению.

Официальное название праздника звучит как День работника автомобильного и городского транспорта. В народе же он известно как День автомобилиста или День шофёра. Главные герои торжества — профессиональные водители всех видов транспорта. Но принято поздравлять и тех, кто занимается сервисным обслуживанием и производством транспортных средств: от шиномонтажников и автослесарей до сотрудников транспортных предприятий.

Цель праздника — продемонстрировать важность автотранспорта и работников этой сферы как в экономике страны, так и в нашей повседневной жизни.

Сегодня День автомобилиста расширил свои границы, и его отмечают водители «всех мастей» — как профессионалы, так и любители. Торжество принято отмечать в последнее воскресенье октября. В 2021 году оно выпало на 31 число.

Сиб.фм подготовил яркие и разнообразные изображения, которыми можно поздравить водителей.

Во всех компаниях, связанных с транспортным делом, праздник выделяют по-особенному: отмечают концертами, корпоративами и премиями. В народе часто устраивают автопробеги, гонки и заезды, организуют парады ретроавтомобилей и тематические выставки.

Ранее мы рассказывали, что самый известный в России октябрьский праздник — День учителя, в 2021 году в Новосибирской области отметили почти девять тысяч педагогов.

Напомним, октябрь 2021 года принёс в календарь России ещё одну официально закреплённую дату — День отца. С этого года такой праздник отмечается каждое 17 октября. О том, почему Владимир Путин решил учредить такой день, мы писали здесь.