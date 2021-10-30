Кубок мира по плаванию, Суперкубок Европы по регби и чемпионат России по волейболу — спортивные трансляции на «Матч ТВ» 30 октября

В субботу, 30 октября, на спортивных трансляциях «Матч ТВ» покажут сразу несколько важных и захватывающих игр, которые точно не хочется пропустить. Публикуем полное расписание программ на Сиб.фм.
09:50 Хоккей. КХЛ. Адмирал — Йокерит
09:50 Хоккей. КХЛ. Амур — Барыс
10:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье Матч ТВ
11:55 Регби. Суперкубок Европы. Енисей-СТМ — Блэк Лайон МАТЧ! СТРАНА
12:20 Хоккей. КХЛ. Металлург — Витязь
13:55 Футбол. Рубин — ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 13 Матч ТВ
13:55 Регби. Суперкубок Европы. Локомотив-Пенза — Тель-Авив Хит Матч! Игра
14:00 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 1/2 финала МАТЧ! СТРАНА
14:00 Бокс/MMA. Чемпионат мира. Мужчины Матч! Боец
14:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Вердер — Санкт-Паули Матч! Футбол 3
14:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Ганновер — Эрцгебирге Ауэ
14:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Динамо Дрезден — Зандхаузен
14:50 Хоккей. КХЛ. Автомобилист — Куньлунь Ред Стар
14:50 Хоккей. КХЛ. Трактор — Ак Барс
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Аталанта — Лацио Матч! Футбол 1
15:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. Торпедо-БелАЗ — Славия Мозырь
16:00 Футбол. Спартак — Ростов. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 13 МАТЧ ПРЕМЬЕР
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Байер — Вольфсбург Матч! Футбол 2
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Дортмунд — Кельн Матч! Футбол 3
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Унион — Бавария Матч! Футбол 2
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Арминия — Майнц
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Фрайбург — Гройтер Фюрт
17:20 Хоккей. КХЛ. Сочи — Торпедо
17:25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ — Твенте
17:55 Волейбол. Чемпионат России Суперлига Париматч. Мужчины. Динамо Москва — Кузбасс Матч! Игра
18:00 Плавание. Кубок мира Матч! Арена
18:30 Футбол. Нижний Новгород — Локомотив. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 13 МАТЧ ПРЕМЬЕР
18:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Порту — Боавишта Матч! Футбол 2
18:55 Футбол. Краснодар — Крылья Советов. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 13 Матч ТВ
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. Верона — Ювентус Матч! Футбол 1
19:00 Бокс/MMA. Чемпионат мира. Мужчины Матч! Боец
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. Айнтрахт — Лейпциг Матч! Футбол 3
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Эшторил — Бенфика Матч ТВ
21:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Гамбург — Хольштайн Киль
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Торино — Сампдория Матч! Футбол 1
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Лион — Ланс Матч! Футбол 2
23:10 Футбол. Чемпионат Португалии. Спортинг — Витория Гимарайнш Матч! Футбол 3