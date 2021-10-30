«Люди Икс», «Орел и решка. Чудеса света (Земля тысячи холмов. Руанда)», «Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Трансляция из Японии»: что посмотреть по ТВ 30 октября

Первый день нерабочей недели — подходящий повод, чтобы просто остаться дома, включить мерцающий экран и на несколько часов отключиться от всего, что где-то снаружи. Подготовили список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 30 октября на самых популярных каналах.
Первый канал
09:00 Умницы и умники (Выпуск от 30.10.2021)
09:45 Слово пастыря (Проповедь, произнесенная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом после Божественной литургии в Храме Христа Спасите)
13:05 Горячий лед. Гран-при 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Канады
14:05 Ко дню работника таможенной службы Российской Федерации. Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце
16:05 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
17:40 Ледниковый период (Новый сезон)
23:05 Горячий лед. Гран-при 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Канады
Россия-1
09:00 Формула еды (Брянская область. Яблоки)
11:35 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13:50 Наследница поневоле
18:00 Привет, Андрей! (Любимые песни Муслима Магомаева!)
21:00 Призрачное счастье
МАТЧ-ТВ
10:00 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс против Джули Мезабарбы. Бейбулат Исаев против Богдана Стойки. Трансляция из Сингапура
11:05 Все на Матч! Прямая трансляция
14:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье. Трансляция из Японии. Прямая трансляция
17:15 Все на Матч! Прямая трансляция
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) — ЦСКА. Прямая трансляция
20:00 Все на Матч! Прямая трансляция
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) — "Ростов" (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
22:30 Все на Матч! Прямая трансляция
22:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" — "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция
НТВ
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 Центральное телевидение
20:20 Шоумаскгоон (6-я серия)
22:40 Ты не поверишь!
23:45 Международная пилорама
ТВ-Ц
10:30 Смех с доставкой на дом (Выпуск от 30.10.2021)
11:00 Над Тиссой
11:45 Над Тиссой
13:00 Смерть в объективе. Проклятие памяти
14:50 Смерть в объективе. Проклятие памяти (2-я серия)
17:10 Смерть в объективе. Капкан Немезиды (1-я серия)
19:05 Смерть в объективе. Запах убийцы (1-я серия)
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым (Танцы шакала с волками — зачем страны НАТО продают оружие Украине и приближают ее к альянсу? Противостояние с опекой — 4 года бо)
23:45 События
РЕН ТВ
09:01 Минтранс (219-я серия)
10:01 Самая полезная программа (207-я серия)
11:03 Знаете ли вы, что? (31-я серия)
12:04 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (985-я серия)
13:06 Совбез (28-я серия)
14:07 Документальный проект (Это возмутительно! Они с жиру бесятся)
15:10 Засекреченные списки (Мы еще пожалеем! Самые дорогие ошибки)
17:19 Живая сталь
19:53 Люди Икс: Начало. Росомаха
21:59 Люди Икс
23:40 Люди Икс 2
Пятница
09:00 Орел и Решка. Земляне (Непальцы)
10:00 Орел и решка. Россия (Псковская область)
11:00 Орел и Решка. Земляне (Нидерланды)
12:10 Орел и решка. Чудеса света (Пирамиды Гизы, Египет)
13:10 Орел и решка. Чудеса света (Земля тысячи холмов. Руанда)
14:20 Орел и решка. Чудеса света (Сейшельские острова)
15:20 Орел и решка. Чудеса света (Архипелаг Базаруто, Мозамбик)
16:30 Орел и Решка. Земляне (Пакистанцы)
17:30 Орел и Решка. Земляне (Пакистанцы)
18:30 Мир наизнанку. Пакистан (Прогулки на верблюдах и бои кобры с мангустом)
19:50 Мир наизнанку. Пакистан (Как живут знаменитости Пакистана)
21:00 Мир наизнанку. Япония (Тайны индустрии для взрослых)
22:00 Мир наизнанку. Япония (Аниме "Мир наизнанку" и силиконовые гаремы)
23:00 Анна
Чё!
09:00 Улетное видео (41-я серия)
09:30 Улетное видео (8-я серия)
10:00 Улетное видео (25-я серия)
10:30 Улетное видео (40-я серия)
11:00 Улетное видео (23-я серия)
11:30 Улетное видео (11-я серия)
12:00 Улетное видео (24-я серия)
12:30 Улетное видео (5-я серия)
13:00 Солдаты (16-я серия)
14:00 Солдаты (1-я серия)
15:00 Солдаты (2-я серия)
16:00 Солдаты (3-я серия)
17:00 Солдаты (4-я серия)
18:00 Солдаты (5-я серия)
18:55 Солдаты (6-я серия)
19:55 Солдаты (7-я серия)
20:55 +100500 (3-я серия)
21:30 +100500 (7-я серия)
22:00 +100500 (24-я серия)
22:30 IТопчик (18-я серия)
23:00 +100500 (31-я серия)
23:30 IТопчик (16-я серия)
Ю
09:40 Беременна в 16 (Валерия Дитковская)
10:40 Беременна в 16 (Яна Гречка)
11:45 Беременна в 16 (Диана Кневец)
12:45 Ветеринар (1-я серия)
13:45 Ветеринар (2-я серия)
14:40 Шопоголики (4-я серия)
15:40 Чадо из ада (8-я серия)
17:20 Беременна в 16 (Каролина, Хабаровск)
18:40 Беременна в 16 (Виктория, Саратов)
20:30 Беременна в 16 (Софья, Коломна)
22:00 Дом-2 (109-я серия)
23:00 Дом-2 (110-я серия)
00:00 Дом-2 (111-я серия)
Культура
09:40 "Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым
10:10 Вертикаль
11:25 Черные дыры. Белые пятна
12:35 Дом ученых (Евгений Рогаев)
13:05 Озеро Балатон — живое зеркало природы
14:00 Искусственный отбор
17:40 Михаил Лавровский. Продолжение следует...
18:25 Великие мифы. Одиссея (Пение сирен)
19:45 "Свой среди чужих, чужой среди своих". По всем законам нашего тяжелого времени
20:25 Свой среди чужих, чужой среди своих
23:00 Внезапно, прошлым летом