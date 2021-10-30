На жестком диске, в фотоальбоме и в сердце: как россияне хранят воспоминания из путешествий

Опрос S7 Airlines показал, что фотографии из путешествий влияют на планы, впечатления и содержимое багажа россиян.

В преддверии сезона зимних путешествий авиакомпания S7 Airlines опросила россиян на тему фотографий из путешествий: респонденты рассказали, как они фотографируют, как хранят и используют свои фото и почему дорожат ими. В опросе приняли участие граждане России старше 18 лет из самых разных уголков страны: от Ленинградской области до Хабаровского края.

Экшн-камера — третий по популярности гаджет для съёмки

Россияне рассказали, что в путешествиях в основном фотографируют на смартфон (96%), фотоаппарат (56%) и экшн-камеру (17%). Мода на съемки с квадрокоптера и фотографии на пленочный фотоаппарат в стиле 90-х пока не стала массовой: предпочтение этой технике отдают 7% и 5% опрошенных соответственно.

Для россиян фотографии — возможность «вернуться» в путешествие

Примечательно, что именно фотографии являются самым популярным способом окунуться в воспоминания о путешествии. С этой целью фотографии пересматривают 86% опрошенных. «Порталом» в приятные воспоминания также служат вещи, привезенные из путешествия (36%), и песни, которые ассоциируются с поездкой (30%). Некоторые респонденты поделились тем, что продлевают свои путешествия с помощью звуков природы, разговоров о поездке с близкими людьми и наблюдений за полюбившимися местами через веб-камеру.

Публикация совместных фото в социальных сетях должна быть оговорена

Делать больше кадров российских туристов вдохновляет хорошая компания: 57% опрошенных отметили, что фотографируют чаще, когда путешествуют с друзьями или с семьей. Именно фото с близкими представляют для опрошенных наибольшую ценность среди прочих снимков из поездок: такой ответ дали 42% опрошенных. Какими их увидят в социальных сетях, россиянам не все равно: 66% респондентов хотели бы, чтобы с ними советовались перед публикацией фото с их участием в социальных сетях.

Вопрос «Как я буду выглядеть на фотографии?» имеет значение для большинства россиян: выбирая в путешествии, что надеть, 60% респондентов задумываются о том, как это будет смотреться в кадре. Более серьезный подход – тщательный подбор образа под каждую локацию – свойственен 30% опрошенных.

Большинство россиян используют поиск фото по геолокации, чтобы спланировать маршрут

Для многих опрошенных Instagram и другие социальные сети – это не только возможность поделиться фото- и видеовоспоминаниями, но и найти интересные места еще на этапе планирования путешествия. 85% россиян используют поиск фото по геолокации, чтобы «проложить» маршрут путешествия, при этом 40% опрошенных делают это перед каждой поездкой.

Больше трети российских туристов смущаются, когда просят незнакомца их сфотографировать

Путешествуя, большинство российских туристов (86%) время от времени обращаются к незнакомцам с просьбой сфотографировать их. По этому поводу россияне испытывают разные чувства: 18% опрошенных радуются, что у них есть повод спонтанно заговорить с незнакомым человеком, а 34% респондентов признались, что, подходя к человеку с такой просьбой, испытывают легкое смущение. Несмотря на стереотип, согласно которому выловить из толпы талантливого «фотографа» не так уж просто, 77% опрошенных считают свои фотографии, сделанные незнакомцами, удачными.

Случайные кадры — возможность «увидеть» дельфина и падение метеорита

Вспоминая свои случайные фотографии, сделанные во время путешествий, респонденты, прежде всего, упоминали животных – именно они чаще всего внезапно попадают в кадр. Среди обитателей дикой природы это чаще всего делают дельфины. Помимо них, россиянам удавалось запечатлеть драку чаек, брачный период кабанов, миграцию муравьев, игры бельчат, рыбалку медведей, чихающего жирафа и «улыбающегося» тигра. Случайным образом в кадр к россиянам также попадали редкие природные явления, такие как извержение вулкана, торнадо, смерч, песчаная буря и даже падение метеорита. Благодаря случайным фотографиям некоторым россиянам удавалось стать свидетелями паранормальных явлений: они поделились тем, что видели на своих снимках нечто похожее на привидение и НЛО.

Россияне бережно хранят фотографии и не жалеют времени на печать

По данным опроса к хранению фотографий россияне подходят ответственно: 44% респондентов переносят свои фотоархивы на флешки или жесткие диски, а 30% – используют облачные хранилища. Большинство опрошенных хранят на смартфоне не более 5000 кадров. Лишь 3% россиян признались в том, что хранят в смартфоне более 20000 фотографий. Опрос показал, что россиянам по-прежнему дорога традиция хранить воспоминания в фотоальбомах и фотокнигах: больше половины опрошенных (59%) печатают фотографии из путешествий.