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Памятные десятирублёвые монеты выпустят к МЧМ-2023 в Новосибирске

Фото Памятные десятирублёвые монеты выпустят к МЧМ-2023 в Новосибирске
Фото Памятные десятирублёвые монеты выпустят к МЧМ-2023 в Новосибирске

ФОТО PIXABAY.COM

Памятные десятирублёвые монеты, посвящённые Молодёжному чемпионату мира по хоккею, поступят в оборот в 2022 году.

Миллион штук десятирублёвых монет выпустит в 2022 году Банк России к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. С такой инициативой к Совету директоров БР обратился губернатор региона Андрей Травников.

В правительстве области отметили, что памятные монеты будут выполнены из недрагоценного металла.

"В обращении к Председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиуллиной глава региона подчеркнул высокую значимость предстоящего мероприятия не только в России, но и на международном уровне", — объяснили в правительстве.

МЧМ 2023 года по хоккею среди юниоров до 20 лет пройдет в Новосибирске и Омске в период с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. К этому масштабному событию в областном центре возводится новая ледовая арена на 10,5 тысяч мест, также строится станция метро «Спортивная».

Напомним, в июне министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что билеты на молодёжный чемпионат мира по хоккею начнут продаваться с 2022 года в Новосибирске.

Сейчас в Новосибирске идёт подготовка гостевых маршрутов и фан-зон для МЧМ-2023. Также перед чемпионатом мира по хоккею в Новосибирске установят часы с обратным отсчётом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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