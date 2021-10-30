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общество

Первый снегопад прошёл в Новосибирске 30 октября

Фото Первый снегопад прошёл в Новосибирске 30 октября
Фото Первый снегопад прошёл в Новосибирске 30 октября

ФОТО СИБ.ФМ, из паблика "Нетипичный Новосибирск"

В субботу, 30 октября, в Новосибирске прошёл первый снегопад.

Первый снегопад прошёл в Новосибирске утром в субботу, 30 октября. К 11 часам снег растаял, но любители ранних прогулок успели слепить мини-снеговиков.

Фото Первый снегопад прошёл в Новосибирске 30 октября 2

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра сообщается, что в первый день выходных в областном центре ожидается 2 градуса тепла. Но после обеда 30 октября вновь ожидается снег, местами — снег с дождём. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, столбики термометров поползут вниз.

Фото Первый снегопад прошёл в Новосибирске 30 октября 3

В Госавтоинспекции уже обратились к водителям с просьбой проявлять максимальную осторожность в пусти. В городе установились отрицательные температуры, что приведёт к образованию наледи на дорогах.

"Особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи, а также при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений", — говорится в сообщении ГИБДД.

Напомним, снег и минусовые температуры пришли в Новосибирск надолго. Подробный прогноз погоды на ноябрь можно найти здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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