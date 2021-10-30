Под Новосибирском полицейский распылил перцовый баллончик в камере с задержанным

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Новосибирский Следком завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейского, который распылил перцовый баллончик в помещении для административно задержанных.

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего полицейского из города Обь. Он подозревается превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

По данным пресс-службы СК СКР, оперативный дежурный отдела полиции 22 октября 2021 года распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных. В результате 33-летний мужчина испытал физическое страдание.

"В ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант по делу признал в полном объеме", — уточнили в Следкоме.

Подробности инцидента сообщает тг-канал Mash Siberia. Сообщается, что 33-мужчина был доставлен в отдел полиции за хулиганство. В какой-то момент лейтенант "открыл окошко в двери камеры, всунул руку с баллончиком и распылил газ".

Пострадавший начал задыхаться, упал на пол, после его перевели в соседнюю камеру.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 28 октября новосибирский СК завёл дело на 29-летнюю сотрудницу полиции с мефедроном.