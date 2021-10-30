Пятилетняя девочка получила сотрясение после падения в автобусе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Девочка 5 лет получила сотрясение мозга после того, как упала в резко тронувшемся автобусе.

Родные разыскивают очевидцев падения пожилой женщины и 5-летней девочки: при падении ребёнок получил сотрясение мозга.

Всё произошло 28 октября в автобусе № 64. Около 15 часов на остановке «Площадь Станиславского» автобус маршрута 64 остановился вторым рядом и открыл двери, но пассажиры не смогли выйти — в первом ряду стоял ещё один отъезжающий автобус.

Как рассказали очевидцы под публикацией в «Инцидент Новосибирск», после того, как пассажиры стали делать замечания водителю, тот «психанул, закрыл двери и резко тронулся». В результате этого на площадке автобуса упала пожилая женщина вместе с пятилетней девочкой. Подняться и выйти из транспорта им помогли другие пассажиры.

Сейчас ребёнок находится в больнице с диагностированным сотрясением головного мозга. Родные девочки уже подали заявление в полицию и начали разыскивать очевидцев. Тех, кто видел, как произошёл инцидент, просят связаться по номеру 8-993-023-76-27 (Алевтина).

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре кондуктор высадила 12-летнюю школьницу из автобуса: терминал для оплаты проезда банковской картой не работал, а наличных денег у девочки не было.