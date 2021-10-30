«Самое сексуальное в этих костюмах — то, как они сделаны»: косплееры из Сибири рассказали, что на самом деле привлекают в жизнь костюмы к Хэллоуину

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Профессиональные косплееры из Новосибирска и Омска Алиса Арефьева и Дарья Казакова рассказали, почему многие выбирают откровенные наряды даже на Хэллоуин, сколько стоит действительно качественный костюм и привлекают ли несчастья «страшные» образы.

Косплей-модель Алиса Арефьева известна не только новосибирской аудитории, но и тысячам подписчиков её аккаунтов. Она создаёт образы, основанные на персонажах известных игр и фильмов. Алиса рассказала Сиб.фм, во сколько обходятся её косплеи и почему хоррор-фотосессии — это в первую очередь красиво.

— В прошлом году я делала ведьмочку, суккубов и образ «Маски смерти». В этом решила не повторяться и создала женскую версию Пеннивайза из «Оно». А когда посмотрела «Игру в кальмара» — решила, что будет здорово сделать секси-версию розового солдата в маске. Ещё у меня спонтанно получился образ вампирши, такая классика Хеллоуинов.

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Пеннивайз обошёлся практически бесплатно: почти всё для костюма взяла у подруги, только шарики вот купила специально. Для вампирского образа тоже ничего не докупалось: паутину заказывала на «Алиэкспресс» заранее, а бельё лежало и ждало своего случая. Поэтому со студией и фотографом всё обошлось в 5-6 тысяч.

На костюм по «Игре в кальмара» затраты получились побольше: например, маску печатали на 3D-принтере, чтобы она была точно такой же, как в фильме. В итоге на костюм и съёмку ушло около 10 тысяч.

А вообще всё хочу сделать Леди Death! Только никак не успеваю с ней в нужное время, поэтому, видимо, буду делать просто так, в отрыве от Хеллоуина.

В косплеях для меня самое важное — идея. Под неё и подстраиваешь, как всё будет: костюм, детали, грим, причёска. Нужно понимать, что хочешь получить на выходе, это поможет правильно организовать съёмку. Например, определиться, снимать на локации или в студии на фоне под арт-обработку.

При этом сложнее всего мне кажутся совместные съёмки, когда при этом пытаешься отыграть образ как в фильме или игре. Тут необходимы помощники!

Всегда очень легко и быстро со съёмками из серии «Показать костюм и себя во всей красе». А чтобы создать что-то сюжетное, надо организовывать команду.

Съёмки конкретно под Хеллоуин отличаются разве что тем, что надо успеть с ними в нужное время, и добавить тематические детали. Пару лет назад я делала хеллоуинскую версию Морриган из Darkstalkers и добавляла к основному костюму шляпу ведьмы, полосатые оранжевые чулочки, перчатки, мышек, тыкву...

Могут ли такие образы могут притянуть что-то негативное? Нет, я совершенно в такое не верю. А вот окружающие — ещё как! Я, например, очень хочу фотосессию Панночки (героиня повести Н. Гоголя «Вий» — Прим. ред.), но до сих пор не нашла фотографа, который согласен снимать меня в гробу.

В целом я не сторонник подхода «Делай только то, что тебе подходит, и всё». Практика показывает, что если своим типажом ты попал в персонажа игры, или есть схожесть с актёром, когда косплей по фильмам — аудитория правда принимает косплей лучше. Но я считаю: если хочется что-то, что не соответствует типажу — всё равно можно сделать! Главное попробовать адаптировать под себя.

Конечно, в таких историях бывают и проходные образы.

А иногда случается так, что словно сродняешься с персонажем, и что-то от него в итоге остаётся и у тебя в жизни.

Кстати, родители всегда смотрят мои съёмки! Говорят: «Красиво делаю». Мама, конечно, раньше просила «Только в рогах и всяких чудовищах не фотографируйся!». А теперь, посмотрев на результаты таких съёмок, одобряет и рога, и хорроры.

Сейчас ведь много возможностей, чтобы продвинуть и такое творчество. Например, есть площадки Patreon и Onlyfans. Там можно не только публиковать фото (и не только в белье, если уж на то пошло), а выпускать шаблоны и туториалы, как вариант. Многие продают принты, кто-то делает косплей на заказ.

Дарья Казакова из Омска тоже занимается образами не только «для души», но и в качестве работы: в своей мастерской она создаёт украшения из меди и камней. Она рассказала Сиб.фм, чем вдохновляют старые европейские сказки и сколько времени уходит на такие костюмы.

— К каждому Хэллоуину наряд у меня готов заранее: каждый второй мой образ подходит за счёт мрачной тематики. Раньше это были готические принцессы — глубокие декольте, корсажи, чулки и каблуки. Но когда я влилась во всё это движение — поняла, что простор для творчества намного больше, фантазия ограничивается только руками и ресурсами. Моя визуализация Хэллоуина сильно поменялась, теперь любимая классика — европейские ведьмы: строгие силуэты, высокие воротники, белые манжеты... Ходишь в шляпе, с метлой, и смотришь на всех так, будто уже сожгла их овец.

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Один из самых любимых образов — ориджиналы по мотивам Тима Бёртона. Например, в этом году будет стилизация Мёртвой невесты. Платье уже готово: на саму ткань ушло около трёх тысячи, но нервов и времени — вагон...

Белую ткань я многократно крашу, рву, стираю, сшиваю, распарываю, опять стираю — так несколько раз подряд, и наконец платье готово.

В аренду такой образ, вместе с причёской и гримом, может обойтись примерно в 5-6 тысяч, а если покупать костюм в пользование — тысяч 10-12.

Я вообще очень люблю эстетику мрачных сказок, европейских жутких историй: в них много мотивов, которые можно использовать в костюмах. Ими и вдохновляюсь!

Если уж на то пошло, праздники, подобные Хэллоуину, есть в любых культурах — например, наши Святки. Да, люди наряжаются в страшное, но для защиты от злых духов, а не чтобы их привлечь. Это очень здорово по атмосфере, но для меня все эти костюмы — больше про театральность. Конечно, если мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет, но у меня другое позиционирование.

Единственный раз, когда мне было страшно из-за костюмов: я сделала своему ребёнку фотосессию в образе привидения и жутко боялась, что моя мама мне просто голову оторвёт! Тогда она категорически не понимала и не принимала подобную стилистику, но со временем привыкла.

Ведь всё это — возможность внести в реальную жизнь сказку. Примерить образ, в котором хотелось оказаться с детства.

Чуть-чуть сказки и ручного волшебства никогда не помешает!

Главное всё адекватно воспринимать и отдавать себе отчёт в том, что делаешь, не заигрываться.

Изначально тот же косплей — исключительно воссоздание персонажа по чёткому визуалы из игры или фильма, либо же ориджинал (оригинальный образ — Прим. ред.), который собирается по описаниям и артам.

При этом ролевые игры не предполагают косплей: там люди стараются соответствовать костюмам и антуражу, но это необязательный элемент, главный упор — на отыгрыш и погружение.

Реконструкция вообще основывается на реальных событиях и максимальном соответствии. Там опираются на раскопки, изображения и сказания, и чего в них не находят — не используют. Всё должно соответствовать историческим источникам, даже состав ткани!

А вот с монетизацией, конечно, сложновато...

На многих фестивалях есть коммерческие точки: прокат доспехов, стрельба из лука... Кто-то получает гранты на постройку и развитие исторических реконструкторских комплексов.

Знаю, что на косплей-фестивалях главные места — с денежным призом. Но не очень понятно, насколько это окупает затраты...

Косплей — очень дорогое удовольствие, и качественный образ стоит космических денег.

Кстати, в ролевых играх организаторы собирают деньги с игроков, но они уходят на аренду базы, закупку костюмов и предметов быта для имитации антуража... Затраты колоссальные!

И да, в костюмированных движениях действительно есть направления, которые эксплуатируют некую объективизацию, но это абсолютно не значит, что весь косплей такой. Ну вот какой подтекст можно увидеть в костюмах по BioShock, в этом стимпанке?

Для меня самое сексуальное в этих костюмах — то, насколько качественно они сделаны. Детали, покрас, узоры, насколько человек накладывал тени и фактуры, всё это прорабатывал...

Многие костюмы в играх действительно очень откровенные — ну потому что персонаж такой. И если количество открытого тела есть у персонажа, оно будет и у косплеера, это соблюдение канона.