Суд в Новосибирске вынесет наказание москвичу за похищение 1 млн рублей у ветерана

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В новосибирском суде рассмотрят дело жителя Московской области, который украл у ветерана Великой Отечественной войны более 1 миллиона рублей.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего москвича.

В январе и феврале 2018 года обвиняемый, находясь в городе Люберцы (Московская область), несколько раз связывался с ветераном Великой Отечественной войны по стационарному и мобильному телефонам.

Во время телефонных разговоров он представился сотрудником одной из служб и сообщил потерпевшему о компенсационных выплатах, которые якобы положены ему за некачественные БАДы, купленные ранее.

Когда ветеран передал мошеннику реквизиты своей банковской карты, тот использовал их для входа в мобильное приложение и таким образом похитил 1 112 500 рублей. Известно, что средства были переведены на другие счета.

Обвиняемый мужчина, судимый ранее, свою вину так и не признал. Дело с утверждённым обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения.

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре стало известно о мошенниках, которые получили почти полмиллиона рублей, обманывая местных пенсионерок, навязывая фальшивое обслуживание пластиковых окон.

Напомним, в октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как новосибирский подполковник полиции перевёл мошенникам больше миллиона рублей.