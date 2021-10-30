Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Суд в Новосибирске вынесет наказание москвичу за похищение 1 млн рублей у ветерана

Фото Суд в Новосибирске вынесет наказание москвичу за похищение 1 млн рублей у ветерана
Фото Суд в Новосибирске вынесет наказание москвичу за похищение 1 млн рублей у ветерана

Фото с сайта pixabay.com

В новосибирском суде рассмотрят дело жителя Московской области, который украл у ветерана Великой Отечественной войны более 1 миллиона рублей.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего москвича.

В январе и феврале 2018 года обвиняемый, находясь в городе Люберцы (Московская область), несколько раз связывался с ветераном Великой Отечественной войны по стационарному и мобильному телефонам.

Во время телефонных разговоров он представился сотрудником одной из служб и сообщил потерпевшему о компенсационных выплатах, которые якобы положены ему за некачественные БАДы, купленные ранее.

Когда ветеран передал мошеннику реквизиты своей банковской карты, тот использовал их для входа в мобильное приложение и таким образом похитил 1 112 500 рублей. Известно, что средства были переведены на другие счета.

Обвиняемый мужчина, судимый ранее, свою вину так и не признал. Дело с утверждённым обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения.

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре стало известно о мошенниках, которые получили почти полмиллиона рублей, обманывая местных пенсионерок, навязывая фальшивое обслуживание пластиковых окон.

Напомним, в октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как новосибирский подполковник полиции перевёл мошенникам больше миллиона рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Новосибирская область
мошенничество
кража
Похищение
мошенники
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11008
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
9802
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
9158
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7168
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
6135
«Напьются и бегут сюда в поисках девушек»: что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки
5818
Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19
5471
Борис Буреев исполняет обязанности мэра Новосибирска из-за заражения Локтя COVID-19