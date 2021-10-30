В Ленобласти телефонная мошенница обманула пенсионерку на 50 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Ленобласти притворилась дочерью 80-летней пенсионерки и смогла украсть у неё деньги.

В Санкт-Петербурге молодая женщина обманула 80-летнюю жительницу Гатчины. Мошенницу смогли задержать по горячим следам. Об этом пишет Online47 со ссылкой на местное управление МВД.

Известно, что пенсионерка обратилась в полицию в четверг, 28 октября. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, представившись её дочерью. «Родственница» рассказала, что стала виновницей аварии, теперь ей нужны деньги, чтобы «замять» инцидент.

Спустя время в квартиру пожилой женщины пришёл мужчина, представившись таксистом. Он забрал у пенсионерки пакет с 50 тыс. рублей, а затем скрылся.

Через несколько часов полицейские смогли задержать подозреваемую – ей оказалась 21-летняя местная жительница. Известно, что задержанная не работает, при личном обыске у неё обнаружили 400 тысяч рублей и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске телефонный мошенник обманул молодую учительницу на 636 тысяч рублей. Теперь она должна банку почти 1 млн рублей.