В Новосибирске подростки избили семиклассницу в туалете гимназии

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В соцсети попало видео с избиением семиклассницы в одной из новосибирских гимназий.

Один из подписчиков «Инцидента» прислал в сообщество видео, на котором частично зафиксировано избиение школьницы. Автор видео уточняет, что девочка учится в 7 классе.

По утверждению автора видео, для девочки это не первый случай — буллинг школьницы продолжается уже несколько лет.

По его словам, сейчас школьница находится в больнице с сотрясением головного мозга.

«Хотелось бы придать широкую огласку к данной ситуации», —

указано в сообщении к видео.

Администраторы «Инцидента» подчеркнули, что «органы в курсе, заявления написаны»: о ситуации знают полиция и Следственный комитет.

Подписчики сообщества, присоединившиеся к обсуждению в комментариях, достаточно категоричны:

«Исключать из школы. И всё».

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре стало известно о девочке, которая видит только одним глазом после того, как одноклассник кинул в неё треугольной линейкой. Ей предстоит заменить хрусталик, расследованием дела занимается Следственный комитет под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.

Напомним, в начале октября региональные СМИ написали об инциденте в одной из школ Железнодорожного района. Там старшеклассники избили 8-летнего ученика так, что тот получил перелом позвоночника. Мальчика перевели в режим домашнего обучения, а расследование дела взяли под личный контроль детский омбудсмен Новосибирской области и глава Следственного комитета.