Водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах Новосибирска

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В новосибирской Госавтоинспекции предупредили о гололеде на дорогах.

ГИБДД призывает водителей «переобуться» и быть осторожнее на дорогах. Скоро на них образуется гололед. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

«Мы просим водителей Новосибирска быть пристально внимательными к ситуации на дороге, проезжая эстакады, мосты и путепроводы. Именно в этих местах чаще всего образуется наледь», – предупредили в ведомстве.

В городской автоинспекции добавили, что высока вероятность образования гололеда также на перекрестках дорог, около остановок общественного транспорта и во дворах. Там нужно быть особо осторожными, так как из-за постоянных торможений в этих местах появляется ледяной накат.

Во время гололеда важно снижать привычную скорость езду и держать увеличенную дистанцию между машинами. На обледенелой дороге легко попасть в аварию из-за плохого сцепления колес с проезжей частью.

Новосибирцам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю как можно скорее. Скоро в городе понизится температура.

Кроме того, пешеходам рекомендуют в это время носить одежду со светоотражающими элементами и помнить, что из-за наледи на дорогах тормозной путь автомобиля увеличивается.

Ранее Сиб.фм писал, под Новосибирском перевернулся автозак с заключенными из-за гололеда.