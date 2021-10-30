«Женечка, держись»: в Новосибирске собирают 100 тысяч рублей женщине с онкологией – без этих денег она не сможет ходить

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Евгения Широкова четыре года борется с раком — но недавно жительницу Новосибирска парализовало.

Три года назад администратор салона красоты Евгени Широкова почувствовала странную боль в груди. Женщина подошла к большому зеркалу, подняла руку и увидела опухоль. Что это значит, она поняла сразу – у неё от рака умирала бабушка. Евгения сразу же позвонила сыну, который тут же записал её к маммологу. Муж долго не верил в диагноз, а когда узнал – просто собрал вещи и ушёл. В феврале у Евгении случился инсульт, женщину полностью парализовало. Сейчас она собирает деньги на реабилитацию, чтобы снова ходить.

Подробности – в материале журналиста Сиб.фм.

Серая неброская общага, с разрушенными потолками, дырами и исписанными стенами. Евгения живёт вдвоём с 28-летним сыном в крохотной, но уютной комнатке. Женщина лежит на кровати, улыбается – ей просто приятно внимание, что кто-то зашёл поговорить. Целый день дома – тяжело.

Евгения показывает фотографии – вот такой она была три года назад. А потом – двадцатки химиотерапии, пришлось отрезать длинный кудрявый волос. Из-за этого Ольга была в ступоре несколько дней.

«Да я уже привыкла, но зато, посмотрите на меня, какая я красивая сейчас, у меня оказалось идеальная форма черепа, немного подкраситься и можно в люди выходить», — улыбается Евгения.

С её настроем трудно не согласиться. В женщине так много энергии и желания жить, что на неё и правда можно смотреть и любоваться.

Евгения называет себя обычной женщиной, таких как она – миллионы. С учёбой у неё как-то не сложилось – это было «не её». Больше нравилось заниматься домашними делами, готовить, вышивать и вообще создавать вокруг себя уют.

Работала продавцом, токарем на заводе. В 19 лет вышла замуж, родила сына, поняла, развелись. Через какое-то время встретила «своего мужчину», от воспоминания о котором до сих пор вздрагивает. Говорит — «это была большая нечеловеческая любовь, такой большой и сильной любви не бывает».

Незадолго до заболевания Евгению устроила администратором в салон красоты.



«Мне там очень нравилось, нравилось общение с людьми, — улыбается собеседница. – Как говорят, из грязи в князи, повезло мне. Всю жизнь работать продавцом это тяжело. Тебя не уважают, не ценят, тебе хамят. Бывает, что и ты хамишь в ответ. А в салоне красоты – всё порядочно, всё цивильно, тебя уважают, ценят, сама ты чистенькая, хорошо одетая и на каблучках».

Когда Евгении поставили диагноз рак, муж долго не верил в происходящее. Женщину положили в больницу – 8 курсов химеотерапии, 27 курсов облучения. А когда выписалась из больницы и зашла домой – вещей супруга уже не было.



«Мне было так больно, нечем дышать было, — медленно выдавливает из себя слова женщина. – В течении полугода я носила камень в груди, пока не простила. Как только простила, выдохнула, убрала камень с груди. Я его простила, правда».

Первую стадию рака груди Евгении удалось победить. Она успела пройти компьютерные курсы, устроиться на новую работу. Но последовал новый удар – рак головы, четвёртая стадия.

«Когда узнала, первому я позвонила почем-то не сыну, а мужу, — рассказывает Евгения. – Он расплакался в трубку, сказал: «Женечка, держись». Это был наш самый последний разговор. Не знаю, почему мужу позвонила. Ведь до этого сколько вообще не разговаривали, да и он до сих пор никак не появляется в жизни. Знаю, что через знакомых узнаёт, как я. И всё».

Евгения не спрашивает, сколько ей осталось, она просто живёт и всё. И старается радоваться каждой мелочи, кто знает, вдруг эта мелочь станет последней в её жизни.

В феврале 2021 года у Евгении случился инсульт. Парализовало полностью, только в июле её выписали из больницы, на инвалидной коляске. Но ходить она сможет – для этого нужно пройти программу реабилитации. Одно занятие – 2 тысяч, всего таких занятий надо не меньше 50.

Сначала Евгения вообще отказалась от занятий, для неё это неподъёмная сумма. Быт, продукты – полностью обеспечивает сын, которого женщина называет своей радостью и надеждой.

Подруги надавили на Евгению, что реабилитация нужна. Несколько занятий оплатили они, а потом повесили у лифта в общежитии объявление о том, что жительнице дома необходимо сто тысяч на реабилитацию после ЛФК.

«И люди понесли, приходили ко мне лично, поговорить, поддержать, — продолжает Евгения. – От пятидесяти до тысячи, кто сколько мог. Так мне 15 занятий оплатили, осталось совсем немного».

Сейчас самая главная мечта Евгении – пойти, и продолжать радоваться жизни, столько, сколько получится.

Если вы хотите помочь Евгении, можно перевести деньги на её банковскую карту по номеру телефона +7 983 130-18-23 (Евгения Ивановна Ш. Сбербанк).