В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом «красной зоны»

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В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом, чтобы ухаживать за ней в «красной зоне».

Пожилая женщина попала в больницу с коронавирусом. Ее внук притворился врачом, чтобы попасть в госпиталь, так как узнал, что за ней плохо ухаживают. Он снял резонансное видео из «красной зоны», после которого больницу начали проверять прокуратура, следком и депздрав региона.

«Пациентка 84 лет, внук которой проник в ковидарий, скончалась вечером 30 октября в реанимации госпиталя», – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Завотделением реанимации Евгений Тарасенко рассказал, что состояние пациентки, подключенной к аппарату ИВЛ, резко ухудшилось в субботу утром. Врачи не смогли ее спасти, женщина умерла от коронавирусной инфекции, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Региональный депздрав выразил соболезнования родным и близким скончавшейся пациентки.

Напомним, внук пожилой женщины, которая попала в больницу с коронавирусом, решил проверить, как за ней ухаживают. Соседка бабушки рассказала ему, что ее почти не лечат и не меняют подгузники. После этого молодой человек переоделся в костюм врача и прошел в «красную зону». Он обнаружил бабушку лежащей в луже мочи и фекалий с высокой температурой. Увиденное парень зафиксировал на видео.

Внук ухаживал за бабушкой три дня, затем его разоблачили. После публикации резонансного видео в Сети замгубернатора региона Алена Левко инициировала проверку госпиталя. К проверкам подключились прокуратура и следком, сообщают РИА Новости.