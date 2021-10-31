Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом «красной зоны»

Фото В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом «красной зоны»
Фото В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом «красной зоны»

Pixabay.com

В Томске умерла женщина, внук которой притворился врачом, чтобы ухаживать за ней в «красной зоне».

Пожилая женщина попала в больницу с коронавирусом. Ее внук притворился врачом, чтобы попасть в госпиталь, так как узнал, что за ней плохо ухаживают. Он снял резонансное видео из «красной зоны», после которого больницу начали проверять прокуратура, следком и депздрав региона.

«Пациентка 84 лет, внук которой проник в ковидарий, скончалась вечером 30 октября в реанимации госпиталя», – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Завотделением реанимации Евгений Тарасенко рассказал, что состояние пациентки, подключенной к аппарату ИВЛ, резко ухудшилось в субботу утром. Врачи не смогли ее спасти, женщина умерла от коронавирусной инфекции, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Региональный депздрав выразил соболезнования родным и близким скончавшейся пациентки.

Напомним, внук пожилой женщины, которая попала в больницу с коронавирусом, решил проверить, как за ней ухаживают. Соседка бабушки рассказала ему, что ее почти не лечат и не меняют подгузники. После этого молодой человек переоделся в костюм врача и прошел в «красную зону». Он обнаружил бабушку лежащей в луже мочи и фекалий с высокой температурой. Увиденное парень зафиксировал на видео.

Внук ухаживал за бабушкой три дня, затем его разоблачили. После публикации резонансного видео в Сети замгубернатора региона Алена Левко инициировала проверку госпиталя. К проверкам подключились прокуратура и следком, сообщают РИА Новости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10162
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
9520
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
8902
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
8168
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
8021
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
7654
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
6665
Банду дачных воров задержали под Новосибирском