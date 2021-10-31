Браконьеры под Новосибирском убили косуль на 1,3 млн рублей

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Кирзинском заказнике в Новосибирской области задержали группу браконьеров, убивших пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет 1,32 млн рублей.

В ночь с 27 на 28 октября группа браконьеров в Кирзинском заказнике на территории Новосибирской области убила пять особей косуль, четыре из которых оказались самками, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Все охотники задержаны, сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 1,32 млн рублей.

В пресс-службе заповедника «Саяно-Шушенский» рассказали, что браконьеров из-за включённых фар обнаружили во время патрулирования государственные инспекторы. Охотники находились в 4 км от аула Тебисс. Для задержания в подкрепление были вызваны две дополнительные рейдовые группы инспекторов. Браконьеры пытались скрыться.

Задержанными оказались жители станции Тебисская, находящейся на территории заказника «Кирзинский». Незаконную охоту они вели на мотоцикле «Урал» без госномеров.

Напомним, ранее в Новосибирской области неоднократно попадались браконьеры с убитыми косулями. До этого двоих охотников задержали в ночь на 13 сентября в Барабинском районе.