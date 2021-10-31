ХК «Сибирь» отметит 59-летие на матче с «Йокеритом» 1 ноября

Фото с сайта hcsibir.ru

Хоккейному клубу «Сибирь» 31 октября исполняется 59 лет, но отмечать праздник он будет 1 ноября, сообщается на официальном сайте ХК.

В это воскресенье, 31 октября, хоккейному клубу «Сибирь» исполнится 59 лет, но отмечать день рождения он будет 1 ноября на матче с финским «Йокеритом». Игра пройдёт на ЛДС «Сибирь», а начнётся в 19:30.

«На льду вас ждёт лазерное шоу, команда сыграет в альтернативной форме!» — сообщается на сайте новосибирского ХК.

Кроме того, в холле на третьем этаже ледовой арены будет выступать новосибирское струнное трио Silenzium, а также работать фотобудка и развлечения для детей.

«Сибирь» и «Йокерит» неоднократно встречались на льду в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в истории противостояния в КХЛ насчитывается 14 игр, последняя из которых состоялась 14 октября 2021 года. Тогда «Снеговики» уступили сопернику из Хельсинки со счётом 3:4.

Напомним, что попасть на матч 1 ноября болельщики (не считая несовершеннолетних) смогут только при наличии QR-кода.