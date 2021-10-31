«Люди Икс», «Эйс Вентура» и «Дэдпул»: что смотреть по ТВ 31 октября

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В Новосибирске с самого утра идёт снег, и находиться дома от этого ещё приятнее. Уютно провести выходной помогает не только погода, но и соответствующая ТВ-программа. В это воскресенье, 31 октября, покажут такие хиты, как «Люди Икс» и «Дэдпул». Также можно будет увидеть комедию «Эйс Вентура» и ряд традиционных развлекательных передач. Сиб.фм публикует расписание.

Первый канал

12:00 Новости

12:10 Видели видео?

12:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)

13:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)

14:50 Горячий лёд. Гран-при 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады

17:30 Три аккорда

19:25 Лучше всех!

21:00 Время

22:00 Что? Где? Когда? (Осенняя серия игр. Выпуск от 31.10.2021)

23:10 Генерал Де Голль

СТС

12:00 Полный блэкаут

13:10 Форт Боярд

15:05 Русский ниндзя

17:00 Суперлига

18:30 Рататуй

20:45 Люди Икс: Тёмный Феникс

23:00 Дэдпул 2

01:20 Кладбище домашних животных

03:05 6 кадров

Пятница!

13:00 Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа

14:30-18:00 Училки в законе (5-12 серии)

18:40-22:00 На ножах

23:00 Теперь я босс (Женский бизнес)

Матч ТВ

12:55 Новости

13:00 Воин

15:55 Последняя гонка

17:50 Все на Матч! Прямая трансляция

18:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» — «Фейеноорд». Прямая трансляция

20:15 Новости

20:20 Все на Матч! Прямая трансляция

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» — «Штутгарт». Прямая трансляция

23:30 Все на Матч! Прямая трансляция

23:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Наполи». Прямая трансляция

НТВ

11:55 Дачный ответ (Выпуск от 31-го октября)

13:00 НашПотребНадзор (Выпуск от 31.10.2021)

14:00 Секрет на миллион (Наталья Гвоздикова)

16:00 Сегодня. Прямая трансляция

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Ты супер! (Финал)

23:25 Звезды сошлись

ТНТ

12:15-13:20 Полицейский с Рублёвки

14:30 День города

16:15 Непосредственно Каха!

18:30 Женщины против мужчин: Крымские каникулы

20:00 Звёзды в Африке (7-я серия)

21:00 Игра (6-я серия)

23:00 «Прожарка» (гость Даня Милохин)

00:00 Отель «Белград»