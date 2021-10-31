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«Люди Икс», «Эйс Вентура» и «Дэдпул»: что смотреть по ТВ 31 октября

Фото «Люди Икс», «Эйс Вентура» и «Дэдпул»: что смотреть по ТВ 31 октября
Фото «Люди Икс», «Эйс Вентура» и «Дэдпул»: что смотреть по ТВ 31 октября

Фото pixabay.com

В Новосибирске с самого утра идёт снег, и находиться дома от этого ещё приятнее. Уютно провести выходной помогает не только погода, но и соответствующая ТВ-программа. В это воскресенье, 31 октября, покажут такие хиты, как «Люди Икс» и «Дэдпул». Также можно будет увидеть комедию «Эйс Вентура» и ряд традиционных развлекательных передач. Сиб.фм публикует расписание.

Первый канал

12:00 Новости
12:10 Видели видео?
12:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)
13:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)
14:50 Горячий лёд. Гран-при 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады
17:30 Три аккорда
19:25 Лучше всех!
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда? (Осенняя серия игр. Выпуск от 31.10.2021)
23:10 Генерал Де Голль

СТС

12:00 Полный блэкаут
13:10 Форт Боярд
15:05 Русский ниндзя
17:00 Суперлига
18:30 Рататуй
20:45 Люди Икс: Тёмный Феникс
23:00 Дэдпул 2
01:20 Кладбище домашних животных
03:05 6 кадров

Пятница!

13:00 Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа
14:30-18:00 Училки в законе (5-12 серии)
18:40-22:00 На ножах
23:00 Теперь я босс (Женский бизнес)

Матч ТВ

12:55 Новости
13:00 Воин
15:55 Последняя гонка
17:50 Все на Матч! Прямая трансляция
18:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» — «Фейеноорд». Прямая трансляция
20:15 Новости
20:20 Все на Матч! Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» — «Штутгарт». Прямая трансляция
23:30 Все на Матч! Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Наполи». Прямая трансляция

НТВ

11:55 Дачный ответ (Выпуск от 31-го октября)
13:00 НашПотребНадзор (Выпуск от 31.10.2021)
14:00 Секрет на миллион (Наталья Гвоздикова)
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Ты супер! (Финал)
23:25 Звезды сошлись

ТНТ

12:15-13:20 Полицейский с Рублёвки
14:30 День города
16:15 Непосредственно Каха!
18:30 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
20:00 Звёзды в Африке (7-я серия)
21:00 Игра (6-я серия)
23:00 «Прожарка» (гость Даня Милохин)
00:00 Отель «Белград»

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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