«Люди Икс», «Эйс Вентура» и «Дэдпул»: что смотреть по ТВ 31 октября

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В Новосибирске с самого утра идёт снег, и находиться дома от этого ещё приятнее. Уютно провести выходной помогает не только погода, но и соответствующая ТВ-программа. В это воскресенье, 31 октября, покажут такие хиты, как «Люди Икс» и «Дэдпул». Также можно будет увидеть комедию «Эйс Вентура» и ряд традиционных развлекательных передач. Сиб.фм публикует расписание.
Первый канал
12:00 Новости
12:10 Видели видео?
12:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)
13:50 Клуб Весёлых и Находчивых (Детская лига)
14:50 Горячий лёд. Гран-при 2021. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады
17:30 Три аккорда
19:25 Лучше всех!
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда? (Осенняя серия игр. Выпуск от 31.10.2021)
23:10 Генерал Де Голль
СТС
12:00 Полный блэкаут
13:10 Форт Боярд
15:05 Русский ниндзя
17:00 Суперлига
18:30 Рататуй
20:45 Люди Икс: Тёмный Феникс
23:00 Дэдпул 2
01:20 Кладбище домашних животных
03:05 6 кадров
Пятница!
13:00 Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа
14:30-18:00 Училки в законе (5-12 серии)
18:40-22:00 На ножах
23:00 Теперь я босс (Женский бизнес)
Матч ТВ
НТВ
11:55 Дачный ответ (Выпуск от 31-го октября)
13:00 НашПотребНадзор (Выпуск от 31.10.2021)
14:00 Секрет на миллион (Наталья Гвоздикова)
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Ты супер! (Финал)
23:25 Звезды сошлись
ТНТ
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