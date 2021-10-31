Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября: кому оплатят в двойном размере

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Дни с 30 октября по 7 ноября в России в 2021 году объявлены нерабочими, однако ни к праздникам, ни к выходным они не относятся. Как работодатели должны оплачивать работу сотрудников в этот период и кому положено двойное вознаграждение — в материале Сиб.фм.

Если в нерабочие дни сотрудник будет выполнять свои обязанности по обычному графику, то заработная плата ему полагается стандартная. Пример: работающий пятидневку человек трудится с 1 по 3 ноября. Работодатель в этом случае не обязан платить больше, но может повысить вознаграждение по личному усмотрению.

Когда сотрудник выходит на работу в выходной или праздничный день 4 ноября, который совпал с нерабочим днём по указу президента Владимира Путина, оплата ему должна быть начислена не менее чем в двойном размере.

Тем сотрудникам, которые не будут работать весь период, установленный указом главы государства и актами региональных властей, выплачивать зарплату следует по трудовому договору. Снижать её нельзя.

Напомним, в президентском указе о нерабочих днях, который опубликован на сайте Кремля, чётко прописано, что заработная плата за сотрудниками должна быть сохранена. Путин подчёркивал это и до подписания документа, когда только принял решение о ковидных каникулах.