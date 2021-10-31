Сибирячку с фамилией Россия отправили под суд за утопление дочери

Pixabay.com

Жительницу Новосибирска с редкой фамилией Россия осудят за утопление малолетнего ребенка. Суд состоится 8 ноября.

Заельцевский районный суд Новосибирска 8 ноября рассмотрит дело о гибели маленькой девочки. В смерти ребенка обвиняют ее мать – сибирячку с редким именем Герда Россия-Горская, сообщила пресс-служба суда.

«В суд поступило уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности», – рассказали в суде.

Из-за небрежности женщины ее дочь погибла от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Проще говоря, ребенок утонул при попустительстве матери. Впрочем, суд рассмотрит версию и об умышленном преступлении.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ее дело начнут рассматривать в Заельцевском районном суде 8 ноября 2021 года, сразу после коронавирусных выходных. Мать могут лишить свободы сроком до двух лет.

Судя по открытым данным, женщина занимается вопросами права в медицине.