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общество

В Новосибирск привезут ядовитые отходы с космодрома «Восточный»

Фото В Новосибирск привезут ядовитые отходы с космодрома «Восточный»
Фото В Новосибирск привезут ядовитые отходы с космодрома «Восточный»

Pixabay.com

В Новосибирск на самолете доставят крупную партию ядовитых химикатов из Приморья.

Российский журналист Андрей Караулов обнародовал информацию о перевозке крупной партии ядовитых отходов из Владивостока в Новосибирск.

«Это смертельный яд, это химическое оружие, которое отправляют в Новосибирск гражданскими рейсами. Не грузовой и не военной авиацией», – заявил Караулов.

Ранее ртутьсодержащие отходы первого класса опасности хотели захоронить в Красноярске или сжечь в Приморье, однако осуществить это не получилось.

В своем YouTube-канале журналист рассказал, что Гринпис направил письмо в адрес авиакомпании «Сибирь», в котором выразил обеспокоенность планами отправить образцы отходов авиарейсом из Владивостока в Новосибирск. Экологи уверены, что отходы такого класса опасности в багажном отсеке самолета нанесут вред пассажирам.

Гринпис просит авиакомпанию тщательно досматривать ручную кладь на рейсах Владивосток – Новосибирск. Журналист объяснил, что экологи опасаются, что опасные отходы «какие-то недоумки могут потащить даже не чемоданами, а в ручной клади».

Представители авиакомпании S7 Airlines ответили, что в компании всегда тщательно досматривают багаж и ручную кладь пассажиров. По их словам, на недавних маршрутах, которые следовали из Владивостока в Новосибирск, никаких опасных грузов не было. После обращения экологов S7 попросили службы безопасности местных аэропортов и своих сотрудников усилить контроль за багажом и ручной кладью пассажиров.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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