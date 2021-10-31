В Новосибирске мужчина заманил приятеля на кладбище, избил лопатой и убил

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30 октября в Новосибирске мужчина заманил своего приятеля на кладбище, избил его и задушил, а тело попытался спрятать между могил. Полиция задержала подозреваемого.

Следствие возбудило уголовное дело после убийства в Новосибирске 29-летнего мужчины. Подозреваемого задержали, когда он пытался спрятать труп. Жуткой историей, которая произошла на Заельцевском кладбище, теперь займутся в суде.

Расследование началось после того, как 30 октября 2021 года в правоохранительные органы обратилась жительница Новосибирска. Она сообщила, что ее муж уехал на работу сутки назад и до сих пор не вернулся домой. Позже на территории Заельцевского кладбища полицейские нашли автомобиль пропавшего мужчины.

Служебная собака взяла след у одной из могил, неподалеку оперативники обнаружили следы крови на земле. Вечером 31 октября полицейским удалось найти, где было спрятано тело убитого мужчины.

Подозреваемый вернулся на место убийства, чтобы закопать тело приятеля. Там его и задержали силовики.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что в день исчезновения 29-летнего новосибирца ему позвонил его 56-летний знакомый и предложил встретиться на Заельцевском кладбище. Там между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший был убит, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Свою вину подозреваемый признал частично.