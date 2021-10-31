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В Новосибирске открылся магазин SPAR в торговом центре «Сан-Сити»

Фото В Новосибирске открылся магазин SPAR в торговом центре «Сан-Сити»
Фото В Новосибирске открылся магазин SPAR в торговом центре «Сан-Сити»

Pixabay.com

В Новосибирске появился новый магазин SPAR. Он открылся в торгово-развлекательном центре «Сан-Сити» на месте «Мегаса».

Томская торговая сеть плотно заходит в Новосибирск. Очередной магазин сети появился в ТРЦ «Сан-Сити» и заменил работавший здесь ранее «Мегас».

«Мегас» закрылся прошлым летом вместе с другими магазинами, которые принадлежали холдингу «Сибирский гигант». На этом месте появился супермаркет томской сети SPAR.

Открытие супермаркета планировалось еще в августе, но позднее дату открытия перенесли. Он начал работать вечером 29 октября. Там сохранился тандыр, где будут печь лепешки, как и в «Мегасе». В магазине есть витрина с роллами, все виды которых стоят 60 рублей.

Как и в других супермаркетах сети, в нем есть продукты для веганов, которые заменяют мясо.

Расплатиться за покупки можно на кассах самообслуживания.

Напомним, в Новосибирске работает 28 магазинов, принадлежащих томской сети. Это 17 супермаркетов SPAR, универсамы «Хороший выбор» и «Первоцен». К концу года в торгово-развлекательном центре «Ройял Парк» откроется еще один SPAR на месте «Мегаса».

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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