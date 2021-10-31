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В Новосибирске пройдут соревнования по плаванию в проруби

Фото В Новосибирске пройдут соревнования по плаванию в проруби
Фото В Новосибирске пройдут соревнования по плаванию в проруби

Фото pixabay.com

Все желающие «моржи» вскоре смогут посоревноваться в плавании в проруби в Новосибирске. Состязания пройдут на базе отдыха «Маяк» на Обском море.

Практически через месяц, 5 декабря, на базе отдыха «Маяк», которая находится на Обском море в Новосибирске, пройдут соревнования по плаванию в проруби. Одновременно с ними состоятся состязания кайтистов.

Аналогичные мероприятия проводились на «Маяке» и в прошлом году. За соревнованиями следили не только болельщики, но и журналисты. К участию приглашаются все желающие, после соревнований организаторы обещают отогрев в баке с кипятком и жаркой бане.

Погружение в прорубь в России — занятие популярное. Считается, что оно укрепляет здоровье. Напомним, в ледяную воду в стране окунается даже президент Владимир Путин. Глава государства традиционно делает это на Крещение.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

прорубь
Новосибирская область
Новосибирск
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