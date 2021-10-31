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В Новосибирске за 120 миллионов рублей продают торговый центр с арендаторами

Фото В Новосибирске за 120 миллионов рублей продают торговый центр с арендаторами
Фото В Новосибирске за 120 миллионов рублей продают торговый центр с арендаторами

Pixabay.com

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр в Первомайском районе. За объект просят 120 миллионов рублей.

Продавец указал, что в торговом центре арендуют площади в том числе федералы. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Здание торгового центра находится в Первомайском районе. оно было открыто в 2021 году. В торговом центре находятся супермаркет «Магнит», «Моя аптека», магазин пива «Крюгер хаус», «Белорусские товары», пекарня, магазины зоотоваров, мясной отдел. Общая площадь ТЦ составляет около 900 «квадратов».

Рядом расположена парковка на 25 мест. Продавец хочет за магазин 120 миллионов рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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