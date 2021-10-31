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Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября
Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября

Фото Яндекс.Картинки

Грядет самая зловещая ночь в году – Хеллоуин. Праздник традиционно отмечается с 31 октября на 1 ноября.

Легенды гласят, что именно в эту самую ночь все духи возвращаются на землю, чтобы попрощаться со своими близкими и друзьями. В этом году самая жуткая ночь приходится на воскресенье.

В Россию традиции празднования Хэллоуина пришли из США. Но считать праздник американским будет неверно. Примерно две тысячи дет назад Хэллоуин зародился в кельтской культуре.

В России этот праздник – предмет бесконечных споров. Кто-то его обожает и скупает тыквы, зловещие костюмы и устраивает марафон просмотра «ужастиков». Для других это повод сходить на тематическую вечеринку, а для кого-то вообще – полный бред. Решать должен каждый сам.

Сиб.фм подготовил яркие открытки, которыми можно поздравить любителей Хеллоуина.

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 2

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 3

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 4

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 5

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 6

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 7

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 8

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 9

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 10

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 11

Фото Жуткие открытки на Хеллоуин: скачать картинки и поздравления с Днём Всех Святых 31 октября 12

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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