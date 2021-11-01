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Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства

Фото Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства
Фото Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства

Фото nso.ru

В Новосибирской области работы по ямочному ремонту и строительству дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – на финишной прямой. В нынешних погодных условиях особенно важно строгое соблюдение нормативов применения технологий дорожного строительства.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября поручил региональному Минтрансу усилить работу с муниципальными заказчиками и исполнителями работ по данному направлению.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, в рамках реализации нацпроекта БКД в регионе верхний дорожный слой уложен на 94 процента, введены в эксплуатацию 67 объектов из 101. «Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием – все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», – доложил глава министерства транспорта губернатору.

«Самая горячая тема – эффективный контроль за качеством работ, за соблюдением технологий. В текущих погодных условиях это чрезвычайно важно. Наша главная цель – не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись.

Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки. Немедленно сегодня это сделайте, всех предупредите, в каких условиях какие технологи применять недопустимо», – поручил губернатор министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому.

Напомним, что ранее глава правительства Новосибирской области потребовал жёстко синхронизировать программы работ коммунальных служб с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идёт о нацпроекте «Безопасные качественные дороги»; изменить подход и к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии.

Для справки: национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Минтранс
ремонт дорог
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