Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства

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В Новосибирской области работы по ямочному ремонту и строительству дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – на финишной прямой. В нынешних погодных условиях особенно важно строгое соблюдение нормативов применения технологий дорожного строительства.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября поручил региональному Минтрансу усилить работу с муниципальными заказчиками и исполнителями работ по данному направлению.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, в рамках реализации нацпроекта БКД в регионе верхний дорожный слой уложен на 94 процента, введены в эксплуатацию 67 объектов из 101. «Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием – все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», – доложил глава министерства транспорта губернатору.

«Самая горячая тема – эффективный контроль за качеством работ, за соблюдением технологий. В текущих погодных условиях это чрезвычайно важно. Наша главная цель – не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись.

Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки. Немедленно сегодня это сделайте, всех предупредите, в каких условиях какие технологи применять недопустимо», – поручил губернатор министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому.

Напомним, что ранее глава правительства Новосибирской области потребовал жёстко синхронизировать программы работ коммунальных служб с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идёт о нацпроекте «Безопасные качественные дороги»; изменить подход и к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии.

Для справки: национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф