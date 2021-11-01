Будущее наступило: обновлённый EXEED поражает фантастическими опциями

Фото предоставлено «СИБАВТО»

28 октября в России стартовали продажи обновлённого EXEED TXL. Китайский люксовый внедорожник появился в России ровно год назад. И вот премьера второго поколения – автомобиль изменился почти до неузнаваемости.

Особенно впечатляет внешний вид. Вытянутая по горизонтали безрамочная решётка радиатора придаёт автомобилю футуристичный вид. А лого над решёткой не просто украшение – часть приветственного освещения. Подойдите к машине, и он заиграет пульсирующим бело-лунным светом.

Материалы отделки и качество исполнения по-прежнему на высшем уровне. Здесь всё как в топовых моделях бизнес-класса. Стало заметно меньше кнопок – больше сенсорного управления. В самом центре кластер из двух мониторов по 12,3 дюйма. Левый – цифровая приборная панель, правый – центр управления многочисленными функциями и экран системы кругового обзора 360°. Система состоит из 4 широкоугольных камер высокого разрешения, расположенных по периметру авто. На экран можно вывести панораму и оценить обстановку вокруг машины или раздельно отображать виды с камер.

Пожалуй, главное новшество – обширный набор опций, такому оснащению даже именитые одноклассники позавидуют. Одни ассистенты помогают на дороге, повышают уровень безопасности, другие – делают поездку максимально комфортной. Есть система удержания в полосе и смены полосы движения, помощи при движении в пробке, распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Эти помощники делают вождение чуть ли не полностью автоматическим.

За безопасность отвечают система контроля слепых зон, несколько систем предотвращения столкновения: предупреждают о столкновении, контролируют дистанцию спереди, сигнализируют о быстро приближающемся автомобиле сзади, при этом система обнаруживает препятствия: пешеходов, велосипедистов и другие объекты. Если ситуация становится критической, включается система автоматического экстренного торможения.

EXEED TXL максимально подготовлен для суровых сибирских морозов. Полный зимний пакет включает обогрев ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса – эти опции есть только в люксовом сегменте. Также подогревается заднее стекло, боковые зеркала и все сиденья. Пассажиры заднего ряда кроме того могут настроить свой собственный микроклимат благодаря двухзонному климат-контролю и дополнительным дефлекторам в задней части салона.

У TXL превосходное техническое оснащение. Под капотом 1,6-литрорвый бензиновый турбомотор, который питается АИ-92. Он выдаёт 186 л. с. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой GETRAG. Динамические настройки позволяют разгонять внедорожник до сотни за 9,8 с. Минимальный расход топлива составляет до 6,4 литра на 100 км.

Производитель даёт гарантию на обновлённый EXEED TXL 7 лет или 200 тыс. км пробега.

Внедорожник уже доступен у официального дилера в Новосибирске компании «СИБАВТО» от 2 549 000 рублей. Конкурентов с таким количеством опций и качеством исполнения за такую цену будет очень трудно отыскать. Не упускайте удачу.

«СИБАВТО»:

Бердское шоссе, 61а

тел.: 8 (800) 200-12-13 (звонок бесплатный), 8 (383) 32-515-32

sibavtoexeed.ru