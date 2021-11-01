День судебного пристава, день менеджера, Иванов день 2021: какие праздники отмечаются 1 ноября

Фото pixabay,com, Яндекс.Дзен, официальный сайт храма преподобного Василия Исповедника.

1 ноября в России отмечается 16 праздников, в том числе 2 профессиональных. Сиб.фм расскажет о некоторых из них.

День менеджера

День менеджера – это профессиональный праздник специалистов, которые имеют отношение к управленческой деятельности. Торжество проходит не на официальном уровне, несмотря на большое количество людей, работающих в подобной деятельности. День менеджера в России начал набирать популярность только после появления соответствующих должностей. Традиционно в эту дату сотрудники собираются вместе и обмениваются новостями, обсуждают перспективы, делятся опытом, планами на будущее и вручают друг другу подарки. Руководители награждает лучших сотрудников премиями, почётными грамотами и дипломами. В День менеджера на телевидении и радиостанциях иногда упоминают о дате, в сюжетах рассказывается о профессии. Также праздник стал набирать популярность среди студентов, которые получают специальность, связанную с менеджментом, поэтому 1 ноября им проводят обучающие семинары и тренинги.

День судебного пристава

Ежегодное празднование было закреплено Указом Президента РФ Д. Медведева от 8 сентября 2009 г. № 1019. В 2021 году дату справляют на официальном уровне 13-й раз. Торжество посвящено сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Они осуществляют пропускной режим в судах РФ, охраняют их помещения, разыскивают должников, их имущество, исполняют решения судов в принудительном порядке, осуществляют хранение и реализацию имущества, изъятого у должников и исполняют другие функции, закрепленные на законодательном уровне.

Впервые судебные приставы появились на Руси еще в 12 веке. Позднее 16-17 веке была создана система судебных приставов с упорядочиванием нормативно-правовых актов. Именно тогда официально закрепились их функции. В 1864 году Александром II была проведена судебная реформа, которая дала возможность институту судебных приставов прослужить без изменений до его ликвидации 24 ноября 1917 г. Декретом СНК. И лишь по истечении 80 лет были приняты законодательные акты, позволившие возродить данную службу.

Иванов день

Православный праздник посвящён памяти преподобного Иоанна Рыльского. Святой рано стал сиротой и начал работать пастухом. Однажды он не уследил за стадом и от него отбились корова с телёнком. Хозяин стада избил его за этот проступок. Вытерпев все побои, Иоанн начал молиться. Он молился так усердно, что пропавшие животные нашлись. Взяв теленка на руки, мальчик перенес его по реке, как по земле, и вернул хозяину. За возвращение животных он был щедро вознагражден. После этого случая Иоанн не захотел больше работать пастухом и подался в монастырь, и принять постриг. Став послушником, научился читать, писать и начал изучать духовную литературу.

В народе этот день прозвали Конюховым. Люди считали, что в эту дату в конюшнях начинают озорничать домовые. Они пугают коней, путают гриву, сбрую. Поэтому конюхи не трогали животных в этот день. Они посвящали его отдыху, собирались в компании и распивали пиво, рассказывали различные байки и страшные истории.

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