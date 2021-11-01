Дезинфекция от COVID-19 прошла на пригородном вокзале Новосибирск-Главный

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

На пригородном вокзале Новосибирск-Главный каждую ночь проходит полная дезинфекция от COVID-19.

На пригородном вокзале Новосибирск-Главный ежедневно полностью обрабатывают помещения. Начальник вокзала Алексей Рябов рассказал «ЧС-Инфо», какие противоэпидемиологические мероприятия приходится осуществлять каждый день, вернее, ночь.

Санитарную обработку помещений на вокзале ведут с самого начала пандемии коронавируса. Дезинфекцию проводят каждую ночь, когда для посетителей закрываются двери здания.

«Компания «Экспресс-пригород» беспокоится о безопасности своих пассажиров и сотрудников. На пригородном вокзале регулярно проводится дезинфекция, которая включает в себя протирку всех контактных поверхностей каждые два часа в течение дня и полную дезинфекцию вокзала методом орошения в ночное время: после закрытия вокзала сотрудники полностью дезинфицируют его с помощью ранцевых распылителей», – рассказал Рябов.

Работники вокзала в течение дня постоянно вытирают ручки дверей, подоконники касс, турникетные стойки, билетопечатающие автоматы и поручни эскалаторов. В полночь сотрудники обрабатывают помещение в целом: стены, пол, оборудование, лавочки и подоконники. Для поддержания безопасности в этом году появилась система обеззараживания воздуха в вентиляции.

Помимо этого, на вокзале следят за соблюдением масочного режима. В личной защите обязаны ходить все, включая пассажиров, кассиров, охрану и так далее. Без маски даже невозможно купить билет на кассе, а после за этим следят и в самих электричках.

Кроме того, на пригородном вокзале развёрнут удобный пункт вакцинации. Здесь могут сделать прививку и работники железной дороги, и пассажиры, и просто любой желающий. Пункт работает с 8:00 до 18:00 ежедневно, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что на вокзале Новосибирск-Главный научат оказывать первую медицинскую помощь.