Дом ALMOND: приватная жизнь в центре Новосибирска

Фото предоставлено компанией «Расцветай»

Компания «Расцветай» представляет клубный дом бизнес-класса ALMOND.

Дом ALMOND – 7 и 8 этажей, объединённые общей территорией и подземным паркингом. Срок сдачи – I квартал 2023 года.

Элегантный архитектурный стиль дома является образцом гармоничной интеграции в городской ландшафт центра Новосибирска. Панорамное остекление, использование керамогранита тёплых оттенков, мрамора в отделке фасада придают объекту благородный облик.

Дом ALMOND располагается на улице Чаплыгина, в центральной части Новосибирска, до площади Ленина всего 10-15 минут. Это открывает доступ ко множеству значимых мест города, позволяющих в полной мере насладиться жизнью в самом центре столицы Сибири.

В пешей доступности – лучшие магазины: мультибрендовый универмаг LUSKE и ТРЦ «Аура», а соседство с Центральным парком культуры и отдыха и уютными скверами располагает к размеренным прогулкам.

Дом ALMOND расположен рядом со знаковыми театрами города: НОВАТ, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский академический театр «Глобус». Место комфортно и для семей с детьми: в шаговой доступности лучшие детские сады, центры раннего развития, школы, фитнес-клубы X-FIT, Word Class. Локация дома создаёт комфортную среду, чтобы неразрывно выстроить жизнь в одном месте, не тратя время на пробки и расстояния.

В доме ALMOND 87 квартир от 43,1 кв. м до 136,2 кв. м. Увеличенные оконные проёмы и высокие потолки от 3,3 м визуально делают пространство больше, наполняя квартиру воздухом и светом.

На первых этажах дома ALMOND в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения.

Финансовый партнёр проекта: ПАО «Сбербанк».

Центр продаж квартир компании

«Расцветай»: ул. Вокзальная магистраль, 8а +7 (383) 255-88-22 гкрасцветай.рф Instagram «ВКонтакте» Facebook

Застройщик: ООО СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнёры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.