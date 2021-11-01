Эффективная ставка по вкладу «Рантье» Новикомбанка достигла 9% годовых

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, повышает процентные ставки по вкладу «Рантье». Это позволит клиентам зафиксировать высокую доходность по депозиту на длительный срок.

Новикомбанк с 1 ноября повышает процентные ставки по вкладу «Рантье» на 0,75%. Повышение происходит согласно условиям вклада, по которым ставка вклада «Рантье» автоматически изменяется при изменении ключевой ставки Банка России. Теперь процентные ставки по вкладу составляют 7,5-8% годовых в зависимости от срока размещения, эффективная ставка по вкладу достигает 9% годовых. Это предложение сегодня является одним из самых выгодных на рынке.

Уникальность данного продукта в том, что процентная ставка по вкладу привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ и благодаря этому клиенты получают автоматическое повышение ставки. «Это очень удобная опция, ведь в тот момент, когда ставки начинают идти вверх, клиенты задумываются о более выгодных размещениях и вынуждены досрочно закрывать действующие вклады и терять накопленные проценты. Мы со своей стороны позаботились о том, чтобы избавить своих вкладчиков от этой головной боли и предложить им по-настоящему выгодный продукт», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Минимальная сумма для открытия «Рантье» – 10 тыс. рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается. При досрочном расторжении договора вклада гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.

Для клиентов, разместивших во вкладе «Рантье» от 1,5 млн рублей, предоставляется возможность выпуска банковской карты (Visa Gold, MasterCard Gold или МИР Премиальная) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия.

Также, такие вкладчики могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату – один рубль.

Кроме «Рантье» в Новикомбанке действуют такие депозиты, как «Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.