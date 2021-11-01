«Есть трупы»: жертвы «Ашрам Шамбалы» из Новосибирска заявили, что секта продолжает действовать

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Запрещённая на территории России секта «Ашрам Шамбалы»* (запрещённая на территории РФ религиозная организация), создатель которой 30 сентября освободился из мест лишения свободы, продолжает свою деятельность.

Адепты «Ашрам Шамбалы» – секты, деятельность которой в 2014 году запретили на территории РФ – продолжают вовлекать в свои ряды новых членов. Об этом в эфире программы «Битва экстрасенсов» заявили бывшие сектантки.

В съёмках шоу приняли участие две женщины: Светлана, которая провела в секте два месяца, и Елена Захарова – бывшая «верховная жрица секты», участвовавшая в её деятельности более 29 лет. Обе заявили, что пришли на программу, чтобы предостеречь людей от необдуманных поступков, от попадания в секту.

Экстрасенсы проанализировали фотографии бывших сектанток и лидера организации Константина Руднева, который уже отбыл наказание за изнасилование и причастность к торговле наркотиками. Участник программы Максим Левин, который именует себя «русским колдуном», глядя на фото Руднева заявил, что «за ним есть трупы». Светлана и Елена подтвердили, что им известно о смертях нескольких человек-адептов секты. Например, некий молодой человек Владислав покончил с собой из-за того, что на суицид ему указал Руднев. При этом уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено не было.

«Одна пенсионерка мешала Рудневу, а ему нужна была её квартира. Он всячески мучил бабушку, и в итоге она умерла от голода», – заявила Светлана.

По словам Захаровой, многие адепты секты, заболев, не получали необходимой медицинской помощи, поскольку их «до смерти залечивали травами и травяными настойками». При этом женщина подчеркнула, что секта продолжает действовать до сих пор, поскольку «правоохранители ничего не могут сделать».

Сама Елена Захарова заявила, что покинула секту 4 года назад, потому что у неё «не было никаких перспектив» и её «отстранили от руководящих должностей».

Напомним, основателя секты Константина Руднева задержали осенью 2010 года. По данным следствия, секта пропагандировала негативное отношение к семье, отказ от образования, воспитания детей и ухода за пожилыми родителями. Чтобы вступить в неё, нужно было разорвать семейные узы. Руднев был приговорён к 11 годам заключения.