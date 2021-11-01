Губернатор Андрей Травников: соблюдение необходимых мер в нерабочие дни позволит избежать принятия дополнительных ограничений

Фото nso.ru

В Новосибирской области с 30 октября действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября, набор мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в данной ситуации оптимален. Сегодня важно обеспечить полное выполнение принятых решений, чтобы не вводить новые ограничения.

Глава правительства Новосибирской области обозначил задачи органов власти в период нерабочих дней:

«Наша задача – обеспечить выполнение тех минимально необходимых решений, которые мы приняли, иначе нам придётся выходить на новые ограничения, что совершенно не хотелось бы делать для исключения нанесения ущерба экономике региона.

В течение нерабочих дней органам власти нужно сконцентрироваться на проведении контрольных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения принятых мер. В первую очередь это соблюдение масочного режима, новые мероприятия по контролю за наличием QR-кодов при посещении определённых объектов, организаций, это соблюдение режима нерабочих дней, в том числе запрет на работу организаций общественного питания с 23:00 до 6:00.

Нерабочие дни – самый удобный период для прохождения вакцинации тем нашим коллегам, кто не успел ещё это сделать. Я говорил об этом неделю назад, поэтому ещё раз попрошу всех руководителей донести до подчинённых требования главного санитарного врача Новосибирской области по обязательной вакцинации отдельных категорий работников. Это касается в том числе и работников органов власти.

Просьба департаменту государственной службы подготовить статистику, а вам, коллеги, особенно тем, кто находится в отстающих, просьба подготовиться к докладу, о том, как в ноябре вы будете работать без значительной части своих коллективов, которые не прошли вакцинацию», – подчеркнул губернатор.

Также глава региона призвал общественные объединения к проведению традиционных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, в онлайн-формате или их переносу на более поздний срок. Губернатор напомнил, что массовые официальные мероприятия в период нерабочих дней не допускаются.