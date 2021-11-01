Мероприятия в онлайн-формате: Новосибирская область готовится отметить День народного единства

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Кулинарный онлайн-проект «За одним столом», марафон «Россия сближает», «Большой этнографический диктант» и «Ночь искусств» – Новосибирская область готовится к празднованию Дня народного единства.

Мероприятия в 2021 году пройдут с учётом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер в онлайн-формате.

«Я поздравляю всех с наступающим государственным праздником – Днём народного единства. Жители региона уже привыкли, что в этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия. Понятно, что нам всем хочется дружно отметить этот день, но с учётом всех действующих санитарно-эпидемиологических ограничений и нерабочих дней я рекомендую такие мероприятия перенести на более поздний срок или организовать их проведение в онлайн-режиме. В прошлом году у нас такая практика была, опыт накоплен. Массовых мероприятий в эти дни не допускается – просьба это учесть», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Накануне празднования Дня народного единства в регионе пройдёт интернет-марафон «Россия сближает». С 1 по 3 ноября участники будут получать тематические задания, победитель определится розыгрышем среди набравших наибольшее количество правильных ответов.

Сибирские гульбишники, шорские пелбены и сибирская утка с томлёной репой – в онлайн-формате в Новосибирской области пройдёт фестиваль «Кухни народов России». Фестиваль проходит совместно с проектом «Гастрономическая карта России» при поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль расскажет о кухнях народов России, познакомит с гастрономическими предпочтениями, напитками и блюдами регионов страны. Блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, блогеры и журналисты. Благодаря серии мастер-классов шеф-поваров страны зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других. Также запланирована праздничная концертная онлайн-программа «Концерт по рецепту» с участием творческих коллективов региона. Мастер-классы и концерт пройдут в эфире телеканалов ОТС и «РБК-ТВ Новосибирск». В социальных сетях Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области пройдёт онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

В день праздника, 4 ноября, состоится онлайн программа «Концерт по рецепту», в котором примут участие фольклорные ансамбли и другие творческие коллективы Новосибирской области. В социальных сетях пройдёт онлайн-конкурс «Игры и традиции народов России».

По традиции Новосибирская область присоединится к нескольким международным акциям. С 3 по 7 ноября жители региона смогут принять участие в акции «Большой этнографический диктант» – просветительском проекте, который знакомит с культурой народов России, культурно-историческими особенностями региона, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на портале акции.

В ночь с 4 на 5 ноября регион присоединится к международной акции «Ночь искусств», реализуемой Министерством культуры Российской Федерации под девизом «Искусство объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурно-досуговые учреждения Новосибирской области проведут тематические мероприятия, афиша которых представлена на сайте министерства культуры региона.

Увидеть традиционные народные костюмы, совершить настоящее путешествие во времени, побывать в немецкой деревне и узнать о традициях сибиряков можно будет 4 ноября на YouTube-канале Новосибирского областного дома народного творчества.

Новосибирская филармония приглашает на онлайн-концерт Credo Chorus. Прозвучат лучшие хоровые произведения разных эпох в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, после чего состоится онлайн-экскурсия по Государственному концертному залу им. А. М. Каца.

Праздничный онлайн-концерт творческих коллективов «Клуба Революция» пройдёт в День народного единства в социальных сетях учреждения.

Впервые в стране состоится Всероссийская хоровая акция «Надежда», посвящённая 50-летию песни с одноимённым названием Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой. Исполнение хоровыми коллективами песни в знаковых для регионов местах объединят в видеоролик всероссийского исполнения песни «Надежда». Видео будет показано в День народного единства на различных платформах в интернете, а также в эфирах телевидения.

Также в День народного единства молодых жителей региона приглашают принять участие в акциях, организованных Росмолодёжью – квиз-игре «Россия – наш общий дом», #РоссияВНашемСердце, #МарафонНаций и других мероприятиях.

Все мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, пройдут с учётом эпидемиологических ограничений.

Пользователи социальных сетей могут присоединиться к празднику, используя хэштеги #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.