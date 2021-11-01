Минтранс проверит качество уложенного в снегопад асфальта в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Минтрансе Новосибирской области отреагировали на сообщения СМИ о ремонте дорог в снегопад и минусовую температуру.

В Новосибирске многих дорожников застал врасплох снег и гололёд – многие подрядчики не выполнили контракты по ремонту дорог. Хотя непогода никого не останавливает, и часть работников продолжили ремонтировать улицы. 1 ноября на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Травников поручил проверить качество таких работ.

Накануне на одной из таких улиц побывал депутат Ростислав Антонов, где в снегопад внезапно начали делать дорожный ремонт. Парламентарий пообещал, что сообщит о нарушениях в контролирующие органы.

«Сегодня воскресенье, идёт снег. Асфальт кладут прямо в этот снег, в эти лужи, в эту воду. Естественно, что так делать нельзя, и буквально в понедельник я направлю заявление в контрольные органы», – заявил Антонов.

В министерстве транспорта региона отреагировали на публикации в СМИ и заявления жителей о проведении ремонтных работ на нескольких улицах города в снегопад. На заседании в правительстве губернатор Андрей Травников поручил проверить качество уложенного в снег асфальта, а также выяснить, насколько позволяют технологии проводить такие дорожные работы.

«Во время снегопада, конечно, укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, которые у нас в СМИ прозвучали, мы обязательно лабораторно проверим, с пристрастием, на все физико-химические показатели. Если качество не будет выполнено, соответственно, объекты не будут приняты в эксплуатацию», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Андрей Травников отметил, что главная цель проверок – не выявлять дефекты и переделывать ремонт, а понять, какие технологии необходимо использовать, чтобы проблем при укладке не появилось вообще.

Напомним, что жители Новосибирска часто наблюдают работы дорожников при дожде или снеге. Так, в конце сентября на улице Станиславского рабочие укладывали асфальт в слякоть. Кроме некачественного асфальта, в городе из-за этого также образовалась и глухая пробка.