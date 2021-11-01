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Можно ли получить QR-код при наличии антител: Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов

Фото Можно ли получить QR-код при наличии антител: Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов
Фото Можно ли получить QR-код при наличии антител: Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов

Фото pixabay,com, официальный сайт Минздрава, Сиб.фм

Минздрав России сообщает о том, что сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на «Госуслуги». Срок действия QR-кода зависит от того, кто его получил.

На официальном сайте Минздрава России была опубликована памятка с инструкцией по получению QR-кода после прохождения вакцинации против коронавируса. Для получения электронного сертификата вам необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги». А если вы уже зарегистрированы, то необходимо проверить паспортные данные и СНИЛС в профиле. Указать их, если отсутствуют.

Фото Можно ли получить QR-код при наличии антител: Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов 2

Если вы переболели ковидом в течение последних 6 месяцев и имеете подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», вы получите сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код.

Если не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесённой болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

Срок действия QR-кода зависит от того, кто его получил. Если он выдан на основании отрицательного ПЦР-теста, то срок его действия всего 72 часа. А если QR-код получен после вакцинации, то срок его действия 1 год, но он может быть уменьшен, если ситуация с заболеваемостью в стране станет хуже. Если QR-код выдан после перенесённого ковида, то его срок действия 6 месяцев.

«После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенёсших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших – в течение 6 месяцев с даты выздоровления. Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», – сказано на сайте Минздрава.

Фото Можно ли получить QR-код при наличии антител: Минздрав уточнил перечень документов для оформления QR-кодов 3

С помощью QR-кода можно подтвердить право на посещение кафе, ресторанов и других организаций общественного питания, а также массовых мероприятий в период действия ограничений, вызванных COVID-19 на тех территориях, где такое требование установлено.

Для проверки нужно предъявить QR-код в смартфоне или в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность. После сканирования QR-кода отобразится страница с результатом проверки.

Напомним, в Новосибирске покупателям сертификатов о прививке от COVID-19 пригрозили тюрьмой. За подделку и сбыт грозит до двух лет колонии. О последствиях покупки сертификатов о вакцинации против ковида предупреждают и юристы.

Напомним, ранее в Новосибирской области нашли восемь объявлений о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минздрав
сертификат
вакцинация
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