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общество

Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19

Фото Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19
Фото Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Новые штаммы коронавируса и кратковременное снижение иммунитета в первые дни после прививки могут стать причиной заболевания СOVID-19. Но врачи убеждают: после прививки заболевание протекает в лёгкой форме, шансы попасть в реанимацию и умереть у вакцинированных гораздо ниже.

В первые дни после прививки от коронавируса, когда иммунитет ещё не сформировался, человек подвержен риску заболевания.

«Вакцинация от коронавируса (как и любая другая) довольно часто в первый период, 1-2 недели, может давать снижение иммунитета. И это увеличивает риск заражения даже при незначительном контакте. А от самой прививки заразиться невозможно, вакцина – это не вирус. Это миф. Страх после историй о том, что на следующий день после прививки заболел – а такое слышать приходится нередко.

Но реально это означает, что человек или уже был инфицирован, и когда пошла иммунодепрессия после прививки, заболевание себя проявило, или имел контакт сразу после вакцинации»,

– рассказал в интервью Сиб.фм врач, руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич.

Но две главные причины заболевания после прививки, по мнению экспертов: мутации коронавируса порождают более опасные штаммы, например «дельта», и низкая доля вакцинированного населения.

Фото Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19 2

«Инфекционные штаммы вытесняют менее инфекционные. К счастью, иммунитет – не лампочка, которая сразу гаснет. Но иммунитет не вечен. Многие думали, что

вакцину разработают, мы все покроемся золотой бронёй и коронавирус отступит навсегда. Наивное предположение»,

– цитирует профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову «Росбалт».

Фото Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19 3

Штамм «дельта» назвал главной причиной осеннего всплеска заражений и смертей заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов. «В первую очередь это (причина всплеска смертей среди заболевших COVID-19. – Прим. ред.) пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», – считает Нетёсов.

«Даже вакцинация с запредельным уровнем антител не гарантирует, что мы не заболеем. Помимо антител, многое зависит от штамма, вирусной нагрузки, длительности контакта...

Фото Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19 4

Зато прививка гарантирует, что не умрём, что переболеем как обычной респираторной инфекцией, без поражения лёгких, сосудов и всех остальных жизненно важных органов», – признаёт в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Напомним, как заболевают коронавирусом после прививки, на примере жительницы Новосибирска Сиб.фм рассказывал в материале: «Были подозрения, но я же привитая, думала, не может быть ничего». Также мы сообщали, после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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вакцина
прививки
коронавирус
COVID-2019
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