Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: врачи объяснили, что происходит с организмом после вакцинации от СOVID-19

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Новые штаммы коронавируса и кратковременное снижение иммунитета в первые дни после прививки могут стать причиной заболевания СOVID-19. Но врачи убеждают: после прививки заболевание протекает в лёгкой форме, шансы попасть в реанимацию и умереть у вакцинированных гораздо ниже.

В первые дни после прививки от коронавируса, когда иммунитет ещё не сформировался, человек подвержен риску заболевания.

«Вакцинация от коронавируса (как и любая другая) довольно часто в первый период, 1-2 недели, может давать снижение иммунитета. И это увеличивает риск заражения даже при незначительном контакте. А от самой прививки заразиться невозможно, вакцина – это не вирус. Это миф. Страх после историй о том, что на следующий день после прививки заболел – а такое слышать приходится нередко.

Но реально это означает, что человек или уже был инфицирован, и когда пошла иммунодепрессия после прививки, заболевание себя проявило, или имел контакт сразу после вакцинации»,

– рассказал в интервью Сиб.фм врач, руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич.

Но две главные причины заболевания после прививки, по мнению экспертов: мутации коронавируса порождают более опасные штаммы, например «дельта», и низкая доля вакцинированного населения.

«Инфекционные штаммы вытесняют менее инфекционные. К счастью, иммунитет – не лампочка, которая сразу гаснет. Но иммунитет не вечен. Многие думали, что

вакцину разработают, мы все покроемся золотой бронёй и коронавирус отступит навсегда. Наивное предположение»,

– цитирует профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову «Росбалт».

Штамм «дельта» назвал главной причиной осеннего всплеска заражений и смертей заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов. «В первую очередь это (причина всплеска смертей среди заболевших COVID-19. – Прим. ред.) пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», – считает Нетёсов.

«Даже вакцинация с запредельным уровнем антител не гарантирует, что мы не заболеем. Помимо антител, многое зависит от штамма, вирусной нагрузки, длительности контакта...

Зато прививка гарантирует, что не умрём, что переболеем как обычной респираторной инфекцией, без поражения лёгких, сосудов и всех остальных жизненно важных органов», – признаёт в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Напомним, как заболевают коронавирусом после прививки, на примере жительницы Новосибирска Сиб.фм рассказывал в материале: «Были подозрения, но я же привитая, думала, не может быть ничего». Также мы сообщали, после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.