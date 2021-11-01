Новосибирцы пожаловались на давку в автобусах и метро в нерабочий понедельник 1 ноября

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1 ноября многие жители Новосибирска встретили в обычном режиме – с давкой буквально везде, диким холодом и гололёдом.

Многие новосибирцы встретили начало нерабочей недели вовсе не так, как запланировано – в тёплой постели, с котиком и записью на вакцинацию. Людям в обычном режиме пришлось вставать рано утром и скользить по наледи на работу. Жители рассказали, что в первый день «выходных» в городе ничего не изменилось: прежняя давка в автобусах, ещё большая давка в метро, да ещё и дикий холод.

В Новосибирске многие вынуждены добираться до работы через весь город. Одна из жительниц Оксана рассказала Сиб.фм, что каждый день на работу и обратно её ждёт длинный путь от микрорайона КСМ до метро «Гагаринская». Добраться можно только с несколькими пересадками, а в морозную погоду девушке пришлось выйти из дома раньше.

Девушка рассказывает, что не почувствовала разницы между количеством народа в рабочий и нерабочий понедельник: в маршрутках «всё так же битком», а в электричке было немного просторнее.

«Но в вагон попала буквально штурмом и ехать пришлось оперевшись прямо на табличку о том, что прислоняться к двери нельзя. Причём если раньше в вагонах становилось гораздо свободнее на станции "Площадь Ленина", то сегодня ехать, уткнувшись носом в чьё-то пальто, пришлось до самой "Гагаринской"», – делится Оксана.

Новосибирец Иван по утрам тоже добирается до работы с окраин города. Парень планировал доехать на маршрутке, однако в итоге был вынужден вызвать такси.

«Я сначала хотел поехать до работы на общественном транспорте, но не смог ничего дождаться. Мимо проехали две мои маршрутки и не остановились. Они были очень переполнены, да и я бы не стал в них пытаться влезть в любом случае. Люди стояли и в проходе, и на ступеньках, и даже вплотную к заднему выходу», – рассказал Иван.

Парню пришлось вызвать себе такси, хотя спрос утром оказался очень большой. В машине он разговорился с таксистом, который сидел без маски и не проходил вакцинацию. Пока такси встало в обычную пробку для утра понедельника, водитель рассказал, что в любом случае будет работать в нерабочие дни. Более того, они с семьёй уже придумывают, куда можно сходить помимо запрещённых мест (с QR-кодом). Например, недавно он с женой и детьми ходил в сауну, где не нужна прививка и где пропускная способность – 10-15 человек. Таксист уверен, что многие в городе будут поступать так же, так как людям уже не нужны театры или кино.

Другая жительница Новосибирска Мария всё же поехала на работу на общественном транспорте и сильно об этом пожалела. Девушка ждала, что в автобусе будет меньше народа из-за нерабочего дня, однако ошиблась. Её очень сильно удивило то, что в транспорте было много студентов.

«Я ехала от "Сибирского Молла" до остановки "Улица Кропоткина" на 95-м автобусе. Ожидала, что в нерабочий день народа будет мало, но оказалось наоборот. Очень много людей, особенно студентов. Первые несколько остановок ехали как селёдки в бочке. И только после остановки "Институт экономики", когда вышли студенты, стало немного посвободнее. Видимо, занятия в вузах никто не отменял», – поделилась девушка.