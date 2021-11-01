Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске

Фото Натальи Берязевой

Музей для всей семьи рассказывает о науке, природных явлениях и тайнах Вселенной.

1000 квадратных метров и 80 научных объектов — один из самых больших познавательных музеев в России под названием «Вау! Музей!»

В течение трёх месяцев он будет находиться в Новосибирске, после чего продолжит работу в других городах России.

Посетить музей можно как индивидуально, так и в составе группы с ведущим. Эксплейнеры расскажут о каждом экспонате и помогут сделать новые открытия в области науки.

Почему нам кажется, что предметы бывают тёплыми или холодными? Почему страшно смотреть в зеркало? Почему жидкий азот не обжигает?

Почему огонь бывает неопасным?

Почему гремит гром?

Чем больше вопросов, тем интереснее.

Одно из главных преимуществ — возможность попробовать все опыты на себе. В музее можно щупать, нюхать, бросать, кидать, завязывать, фотографировать и трогать все экспонаты.

Также можно сходить на научное шоу, которое добавит понимания, как устроен мир.

Организатор музея Евгений Зейналов — создатель «Фабрики гениев» и музея «Вот это да!» в Новосибирске. Его новый проект «Вау! Музей!» будет работать в городе до конца января.

Напомним, несколько мероприятий Новосибирской области входят в федеральную программу Года науки и технологий.

Как ранее писал Сиб.фм, в мае краеведческий музей Новосибирска выпустил эксклюзивную коллекцию одежды и аксессуаров. Линейка под названием «Сибиряки» посвящена путешественникам.