Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске
Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске

Фото Натальи Берязевой

Музей для всей семьи рассказывает о науке, природных явлениях и тайнах Вселенной.

1000 квадратных метров и 80 научных объектов — один из самых больших познавательных музеев в России под названием «Вау! Музей!»

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске 2

В течение трёх месяцев он будет находиться в Новосибирске, после чего продолжит работу в других городах России.

Посетить музей можно как индивидуально, так и в составе группы с ведущим. Эксплейнеры расскажут о каждом экспонате и помогут сделать новые открытия в области науки.

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске 3

  • Почему нам кажется, что предметы бывают тёплыми или холодными? Почему страшно смотреть в зеркало? Почему жидкий азот не обжигает?
  • Почему огонь бывает неопасным?
  • Почему гремит гром?

Чем больше вопросов, тем интереснее.

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске 4

Одно из главных преимуществ — возможность попробовать все опыты на себе. В музее можно щупать, нюхать, бросать, кидать, завязывать, фотографировать и трогать все экспонаты.

Также можно сходить на научное шоу, которое добавит понимания, как устроен мир.

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске 5

Организатор музея Евгений Зейналов — создатель «Фабрики гениев» и музея «Вот это да!» в Новосибирске. Его новый проект «Вау! Музей!» будет работать в городе до конца января.

Фото Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске 6

Напомним, несколько мероприятий Новосибирской области входят в федеральную программу Года науки и технологий.

Как ранее писал Сиб.фм, в мае краеведческий музей Новосибирска выпустил эксклюзивную коллекцию одежды и аксессуаров. Линейка под названием «Сибиряки» посвящена путешественникам.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Наталья Берязева
Madam Internet и crazy Бабушка

1

Теги

Новосибирская область
наука
музей
детский отдых
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24072
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
12465
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
12441
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10305
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
9878
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7662
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7339
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом