Интерактивный «Вау! Музей!» открылся в Новосибирске

Фото Натальи Берязевой
Музей для всей семьи рассказывает о науке, природных явлениях и тайнах Вселенной.
1000 квадратных метров и 80 научных объектов — один из самых больших познавательных музеев в России под названием «Вау! Музей!»
В течение трёх месяцев он будет находиться в Новосибирске, после чего продолжит работу в других городах России.
Посетить музей можно как индивидуально, так и в составе группы с ведущим. Эксплейнеры расскажут о каждом экспонате и помогут сделать новые открытия в области науки.
Чем больше вопросов, тем интереснее.
Одно из главных преимуществ — возможность попробовать все опыты на себе. В музее можно щупать, нюхать, бросать, кидать, завязывать, фотографировать и трогать все экспонаты.
Также можно сходить на научное шоу, которое добавит понимания, как устроен мир.
Организатор музея Евгений Зейналов — создатель «Фабрики гениев» и музея «Вот это да!» в Новосибирске. Его новый проект «Вау! Музей!» будет работать в городе до конца января.
Напомним, несколько мероприятий Новосибирской области входят в федеральную программу Года науки и технологий.
Как ранее писал Сиб.фм, в мае краеведческий музей Новосибирска выпустил эксклюзивную коллекцию одежды и аксессуаров. Линейка под названием «Сибиряки» посвящена путешественникам.
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