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Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом

Фото LEPS BAR отпраздновал свой первый день рождения
Фото LEPS BAR отпраздновал свой первый день рождения

Фото предоставлено LEPS BAR

Празднование началось с выступления Григория Лепса и его команды. А гости, не жалея голоса, подпевали любимому исполнителю на протяжении всего вечера.

Вечеринка прошла с размахом, Leps Bar знает, как создавать события, о которых будет говорить весь город.

Второй день празднования прошел также зажигательно под прицелом камер светских фотографов. Финальным экшн ночи был гимн (Песня Григория Лепса «Первый день рожденья») в исполнении команды Leps Bar. Зал озарили золотые фейверки, фаеры и хлопушки с золотым конфетти. И под всю эту феерию появился огромный праздничный торт.

  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 2
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 3
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 4
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 5
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 6
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 7
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 8
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 9
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 10
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 11
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 12
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 13
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 14
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 15
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 16
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 17
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 18
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 19
  • Фото Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом 20

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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