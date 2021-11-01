Первый день рождения Leps Bar Novosibirsk отметили с размахом

Фото предоставлено LEPS BAR
Празднование началось с выступления Григория Лепса и его команды. А гости, не жалея голоса, подпевали любимому исполнителю на протяжении всего вечера.
Вечеринка прошла с размахом, Leps Bar знает, как создавать события, о которых будет говорить весь город.
Второй день празднования прошел также зажигательно под прицелом камер светских фотографов. Финальным экшн ночи был гимн (Песня Григория Лепса «Первый день рожденья») в исполнении команды Leps Bar. Зал озарили золотые фейверки, фаеры и хлопушки с золотым конфетти. И под всю эту феерию появился огромный праздничный торт.
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