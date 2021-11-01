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Роман Теленчинов назначен замгубернатора Новосибирской области

Фото Роман Теленчинов назначен замгубернатора Новосибирской области
Фото Роман Теленчинов назначен замгубернатора Новосибирской области

Фото ksonline.ru

В понедельник, 1 ноября, губернатор Андрей Травников представил нового заместителя Романа Теленчинова. До назначения на пост в правительстве Новосибирской области Теленчинов работал в мэрии города.

Бывший начальник управления строительства мэрии Новосибирска Роман Теленчинов назначен заместителем губернатора региона. Об этом глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил на заседании правительства 1 ноября.

«Я с сегодняшнего дня назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова. Многие коллеги взаимодействовали с ним по прежнему месту работы – это УКС мэрии. С сегодняшнего дня Роман Александрович работает в нашей команде. Он будет отвечать за реализацию всех крупных инфраструктурных проектов. Напрямую будет взаимодействовать с министерством строительства», – сказал Андрей Травников.

Губернатор пожелал Теленчинову сил, терпения и успехов в работе.

Об увольнении Теленчинова из администрации города стало известно в пятницу, 29 октября. Сообщалось, что чиновник оставил должность по собственному желанию.

Заявление об увольнении замначальника департамента строительства и архитектуры подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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