Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию от COVID-19: когда пройдёт в ноябре, как принять участие

Скриншот сайта бонусзаздоровье.рф

Розыгрыш 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса будет продлён до 31 декабря 2021 года. А число денежных призов удвоено до 2 тысяч. Даты розыгрышей в ноябре и декабре пока не названы – Правительство РФ ещё готовит соответствующее постановление. В сентябре и октябре розыгрыш проводили 14-го числа, а выигравшие номера сертификатов опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф.

«Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в постановление в части: продления срока проведения стимулирующего мероприятия до 31 декабря 2021 года; изменения количества проводимых за период стимулирующего мероприятия розыгрышей денежных призов с двух до четырёх раз; изменения количества денежных призов с одной тысячи до двух тысяч», – сказано в пояснительной записке к Постановлению Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 1324».

Проводить розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных ежемесячно до конца 2021 года предложила Владимиру Путину вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства 5 октября 2021 года.

«Победителями первого розыгрыша стали 495 человек. Размер одного приза составил 100 тысяч рублей. Следующий розыгрыш состоится 14 октября.

Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года»,

– цитирует зампредседателя Правительства РФ Татьяну Голикову сайт kremlin.ru.

Проект соответствующего постановления выложен на сайте Правительства РФ. 1 ноября проект документа находился на этапе общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Успеют ли принять документ до 14 ноября – привычной даты розыгрыша, зависит от регламентных процедур. Но то, что состоятся третий и четвёртый розыгрыши призов в ноябре и декабре 2021 года, можно не сомневаться.

Напомним, розыгрыш 1000 призов по 100 тысяч рублей среди россиян, сделавших прививку от коронавируса, был объявлен Правительством РФ в августе 2021 года. В число участников автоматически попадают все россияне, вакцинированные от COVID-19 до даты розыгрыша.

«Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления. Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты "Мир"», – сказано на официальном сайте Правительства РФ.

Розыгрыши призов состоялись уже дважды: 14 сентября и 14 октября 2021 года. Список выигрышных номеров выложен на официальном сайте бонусзаздоровье.рф – инструкция, как узнать о выигрыше 100 тысяч рублей, – на Сиб.фм.