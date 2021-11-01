В новосибирском лицее № 12 три человека провалились в кипяток

Фото Екатерины Тюкачёвой / 2ГИС

В понедельник, 1 ноября, три человека провалились в кипяток в МБОУ «Лицей № 12» в центре Новосибирска.

Утром в понедельник, 1 ноября, в МБОУ «Лицей № 12» в Новосибирске два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) и слесарь, работающий в образовательном учреждении, проводили плановый осмотр. Когда мужчины спустились в подвал, под ними рухнула плита. В результате все трое оказались в яме с кипятком, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пострадавшие получили ожоги, к зданию на Серебренниковской прибыла скорая. Мужчин доставили больницу. Пока данных об их состоянии нет.

Напомним, ранее в Новосибирске в кипяток провалились два легковых автомобиля. Машины оказались в коммунальной яме на парковке возле бизнес-центра «На Фрунзе». Людей в момент инцидента в них не было. В СГК объяснили, что асфальт разрушился из-за размыва грунта, который в свою очередь спровоцировал порыв на магистральном трубопроводе, случившийся по улице Семьи Шамшиных.