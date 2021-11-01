Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В новосибирском лицее № 12 три человека провалились в кипяток

Фото В новосибирском лицее № 12 три человека провалились в кипяток
Фото В новосибирском лицее № 12 три человека провалились в кипяток

Фото Екатерины Тюкачёвой / 2ГИС

В понедельник, 1 ноября, три человека провалились в кипяток в МБОУ «Лицей № 12» в центре Новосибирска.

Утром в понедельник, 1 ноября, в МБОУ «Лицей № 12» в Новосибирске два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) и слесарь, работающий в образовательном учреждении, проводили плановый осмотр. Когда мужчины спустились в подвал, под ними рухнула плита. В результате все трое оказались в яме с кипятком, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пострадавшие получили ожоги, к зданию на Серебренниковской прибыла скорая. Мужчин доставили больницу. Пока данных об их состоянии нет.

Напомним, ранее в Новосибирске в кипяток провалились два легковых автомобиля. Машины оказались в коммунальной яме на парковке возле бизнес-центра «На Фрунзе». Людей в момент инцидента в них не было. В СГК объяснили, что асфальт разрушился из-за размыва грунта, который в свою очередь спровоцировал порыв на магистральном трубопроводе, случившийся по улице Семьи Шамшиных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
лицей
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20207
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
12223
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10223
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10077
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
9850
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7637
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7316
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом