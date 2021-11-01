Ужас наяву: 3 кошмарных преступления, совершенных в Хеллоуин

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Сегодня в мире отмечают Хеллоуин – жутковатый праздник, во время которого принято надевать страшные костюмы, смотреть фильмы ужасов и пугать близких мрачными историями. Большинство людей относится ко Дню всех святых как к маскараду, в котором нет ничего реально страшного, однако для некоторых в этот день кошмар стал явью. Сиб.фм собрал 3 ужасных истории, произошедших во время Хеллоуина.

Дело Рональда О’Брайана по прозвищу «Конфетник»

Преступление Рональда О’Брайана называют одним из самых жестоких и аморальных в современной истории Америки. Житель одного из американских штатов 31 октября 1974 года отвел двух своих детей к соседям, чтобы те получили угощение. Они прошли пару кварталов, набрав достаточно конфет, когда начался дождь. В одном из домов дети не получили сладостей, однако чуть позже отец сам дал им несколько конфет Pixy, которые он все-таки «добыл» у соседа.

Дома младший сын «Конфетника» съел конфеты, подаренные отцом. Тут же у мальчика начались сильные боли в животе, рвота и конвульсии. Он умер по пути в больницу, не приходя в сознание.

Эта история шокировала весь город, где жила семья. Родители в панике выбрасывали традиционные хеллоуинские сладости и еще у четырех детей, включая дочь Рональда, нашли те самые Pixy.

Полиция изъяла конфеты и обнаружила, что в них содержалось огромное количество яда. Позднее детективы выяснили, что отравил конфеты сам Рональд. Мужчина погряз в долгах и решил избавиться от проблем, застраховав жизнь своего сына и убив его.

Преступника приговорили к высшей мере наказания. Его казнили в марте 1984 года. Свою вину мужчина так и не признал.

Зверское убийство Ширли Ледфорд

31 октября 1979 года 18-летняя девушка ловила попутку в Лос-Анджелесе, чтобы добраться до дома. Она вышла с хеллоуинской вечеринки и надеялась приехать домой к утру, однако ее планам было не суждено сбыться.

Подвезти Ширли согласились двое мужчин. Когда девушка села в их фургон, преступники связали ее и жестоко изнасиловали, записывая происходящее на диктофон. Завершив издевательства, маньяки ударили девушку кувалдой, задушили и выбросили тело жертвы на пустыре.

Труп нашли на следующий день. На теле Ширли обнаружили следы изнасилования, у нее были выбиты зубы и сломаны кости. История получила широкую огласку и полиция Лос-Анджелеса бросила все силы на поиск маньяков. 20 ноября их удалось задержать. Оказалось, что преступники убили еще как минимум пять человек, младшей из погибших было 13 лет.

Одного из убийц приговорили к пожизненному заключению, он умер в тюрьме в 2020 года. Второй преступник провел всю жизнь в камере смертников, умер он в 2019 году.

Экзекуция Марты Моксли

Хеллоуин 1975 года в США был отмечен еще одним жутким преступлением. 31 октября 15-летняя Марта ушла из дома на костюмированную вечеринку, а утром 1 ноября ее нашли мертвой. Девушку забили до смерти клюшкой для гольфа, кроме того, на ее шее была огромная рваная рана, а джинсы и нижнее белье отсутствовали.

Через несколько дней полицейским удалось выяснить, что произошло накануне гибели Марты. Последние часы своей жизни девушка провела в компании друзей, среди которых были дальние родственники президента США Джона Кеннеди Том и Майкл Скейкел. Детективы нашли обломки орудия убийства – на клюшке для гольфа отсутствовала ручка, что навело полицию на мысль о редком происхождении вещи.

Полицейские нашли в доме Тома и Майкла комплект аналогичных клюшек, среди которых не хватало одной. Однако родственникам президента США удалось запутать расследование. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь через 23 года после жестокого убийства Марты. В 1998 году суд выдвинул обвинения против Майкла Скейкела, но виновным его признали только в 2002 году. Его приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет. Почему Майкл решил расправиться над Мартой, до сих пор остается неизвестным. По словам знакомых жертвы, он ревновал девушку к Тому.