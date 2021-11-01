В Новосибирске отца осудили на 14 лет по ложному обвинению в педофилии

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В Новосибирске сын обвинил отца в домогательствах, однако позже признался, что соврал из мести. Однако суд не поверил ребёнку, и отец остался в колонии строгого режима на 14 лет.

В Новосибирске мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима по ложному обвинению в педофилии к собственному ребёнку. Несовершеннолетний сын заявлял, что у его отца нездоровые наклонности, однако позднее признался, что это неправда. Мальчик таким способом хотел отомстить родителю, пишет «Прецедент».

В ходе расследования родственники рассказывали, что обвиняемый долгое время не работал, страдал от алкоголизма и обижал жену. Позднее его супруга заявила о нездоровых отношениях между отцом и ребёнком. Мальчик рассказывал, что родитель давал ему посмотреть порнографические фильмы.

Но когда следователи предъявили безответственному родителю обвинение в педофилии, показания родных изменились. Мальчик признался, что соврал, так как хотел отомстить отцу за пьянство и слёзы матери.

Сейчас его родственники подготовили апелляционную жалобу, чтобы вернуть главу семейства на свободу. Они заявляют, что отец целовал сына только в щёку и между ними всегда были тёплые отношения. Также они рассказали, что у ребёнка слишком яркая фантазия и он любит врать.

Тем не менее апелляционный суд оставил суровый приговор без изменений. 28 октября мужчину отправили отбывать жестокое наказание в колонию строгого режима на 14 лет.

Напомним, в сентябре под Новосибирском педофил домогался двух мальчиков. Взрослый мужчина трогал их половые органы, рассказали дети в местном магазине, куда убежали спрятаться от педофила.