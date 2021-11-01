В Новосибирске парк возле пляжа «Наутилус» отдали под застройку

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В Новосибирске вскоре начнётся застройка территории вокруг пляжа «Наутилус». Депутаты, в целом недовольные тем, что на большой зелёной зоне появятся новые объекты, особенно опасаются, что это будет жильё. Кому сегодня принадлежит земля и как её планируют использовать — в этом материале.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Новосибирске неделю назад отодвинула начало работ на территории вокруг пляжа «Наутилус». Но события вокруг строящегося ЛДС развиваются настолько стремительно, что в ближайшее время судьба этой части берега Оби решится.

Земля распределена, планы по её освоению составлены. Территория между побережьем и Стартовой улицей состоит из почти 20 участков разной площади и конфигурации, из которых 50 % так или иначе связаны со строительством четвёртого моста — либо находятся в субаренде, либо обременены сервитутом. При этом для эксплуатации парка по документам предназначены самые странные из участков. Например, один длинный и сложный, протянувшийся под мостом, другой — вовсе состоящий сразу из трёх: части проезда вдоль Октябрьского моста и двух небольших выступов берега в котлован. Большая часть остальной площади сосредоточена в руках трёх предпринимателей, пишет HГC.

Территория популярной зоны отдыха «Пикниковый рай» предназначена для парковки. Собственно, объект, обозначенный как стоянка, на ней уже построен и зарегистрирован, следует из данных публичной кадастровой карты. Согласно концепции архитектурной мастерской «Адаптик-А», которая занималась разработкой концепции преобразования территории, на участке должна быть построена одна из гостиниц.

По информации ЕГРН, эта земля находится в аренде у компании «СЗ "Концепт Девелопмент"», договор действует до конца июля 2024 года. В «Контур.Фокусе» указано, что компания на 100 % принадлежит предпринимателю Станиславу Пылёву, а управляет ею ГК «Север», где Пылёв занимает должность директора.

Единственный учредитель фирмы — Лариса Илюxина, полная тёзка супруги депутата Заксобрания и лидера партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслава Илюxина, в 2020 году возглавившая рейтинг самых богатых депутатских жён.

«СЗ "Концепт Девелопмент"» также связан с застройщиком «ГринАгроСтрой». В 2019 году эта компания возвела первый за много лет новый дом в посёлке Пашино. Ранее вместо Пылёва совладельцем компании вместе с Василием Стяжкиным был Илюxин.

Ещё одну гостиницу планируют построить на участке между пляжем и котлованом с прямым выходом к последнему. В заказанной для публикации выписке ЕГРН арендатор не указан, но в выписке от 2019 года им значится компания «Слип-Транс-Сервис» (СТС), договор заключён также до конца июля 2024-го.

СТС переданы права сразу на несколько участков. Например, она же арендует территорию между мостом и участком для «конного гольфа», обширную зону пляжа и выделенный из неё участок для яхт-клуба и небольшой кусок земли на углу проездов вдоль моста и вдоль пляжа.

Управляет фирмой ТЗК «Северный», а принадлежит она почти полностью (на 98 %) известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву, который в 2007 году получил 5,5 лет колонии за бытовой конфликт. Предпринимательской деятельности уголовное дело не помешало.

В 2013 году мэрия потребовала от компании Басалаева «Транс-Блок» освободить от построек участок возле городского пляжа. Именно эта фирма управляла компанией «Спас на воде "Наутилус"» — самым первым арендатором всей зоны между рекой и Стартовой. Ей и сегодня отданы в аренду некоторые участки у воды.

ТЗК «Северный» управляет ещё одной компанией-арендатором земли в этом месте: права на большой участок для объектов спорта между двумя потенциальными гостиницами переданы АО «Спорт Парк».

Напомним, что обновлённый проект планировки территории возле пляжа «Наутилус» был принят на архитектурно-градостроительном совете в начале октября единогласно, подготовили его к молодёжному чемпионату мира по хоккею (МЧМ), который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Речь идёт о территории, которая находится в пешей доступности от ЛДС и станет частью застраиваемой зоны. В будущем её объединят с «Ареной» и Бугринской рощей.