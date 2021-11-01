В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм; скрин 2ГИС

Движение затруднено как на левом, так и на правом берегу Новосибирска, люди вынуждены добираться до дома по несколько часов.

В понедельник вечером, 1 октября, в Новосибирске по данным сервиса 2ГИС зафиксированы пробки в 8 баллов — движение затруднено на левом и правом берегах. Большие заторы образовались несмотря на то, что в городе действует режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

По данным сервиса 2ГИС, затор ожидает водителей в районе Речного вокзала, на "Восходе", на Гуссинобродском шоссе, у метро "Березовая роща" и "Заельцовской", а также на улицах Восточной, Богдана Хмельницкого, Кирова, Большевистской и других.

На левом берегу города водителям лучше избегать проезда Энергетиков, улиц Вертковского, Ватутина, Пархоменко, Мира, Немировича-Данченко и Советского шоссе.

Заторы на улицах города могли возникнуть из-за небольших аварий, которые произошли на нескольких улицах города из-за гололёда.

Напомним, загруженность дорог в Новосибирске оказалась настолько сильной, что он вошёл в топ-10 городов мира по самым большим пробкам. Первое место в рейтинге заняла Москва. Рейтинг по пробкам составила компания-производитель средств навигации TomTom. Для борьбы с пробками исследователи предлагают развивать общественный транспорт и создавать максимально неудобные условия для передвижения на личных автомобилях. Например, вводить платный проезд в наиболее загруженных районах. Всего в рейтинг вошли 416 городов 57 стран.