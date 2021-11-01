В Новосибирской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 75 % железнодорожников

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Порядка 17 тысяч сотрудников Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, что превышает 75 % от общей численности железнодорожников региона.

В первую очередь были привиты сотрудники, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей: медицинский персонал, работники дошкольных учреждений, вокзалов, поездных бригад, билетные кассиры, машинисты.

Для вакцинации используются отечественные вакцины: «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Железнодорожники, сделавшие прививку в начале года, активно проходят ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт».

Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.