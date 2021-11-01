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В России третий день подряд регистрируют более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Фото В России третий день подряд регистрируют более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото В России третий день подряд регистрируют более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в России выявили 40 402 случая коронавируса. Таким образом, суточный прирост по заболеваемости превысил рубеж в 40 тыс. третий день подряд.

Федеральный оперативный штаб 1 ноября сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировали 40 402 случая COVID-19. Прирост за 24 часа составил +0,47 %. Общее число заражений в стране достигло 8 554 192.

Больше всего новых заболевших традиционно выявили в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250) и Московской области (2 866), передаёт Sova.info. Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 18 человек).

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими. Предполагается, что в этот период между гражданами снизится число контактов, скорость распространения инфекции замедлится, а те, кто ещё не привились от COVID-19, найдут время это сделать.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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